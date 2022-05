Τον θανάσιμο πυροβολισμό του Έντριαν Πειν, μια γυναίκα να ουρλιάζει «Θεέ μου! Τον σκότωσες» και δύο ανθρώπους να τρέχουν, κατέγραψε βίντεο σπιτιού κοντά στο σημείο του εγκλήματος που δημοσίευσε το αμερικανικό δίκτυο FOX35.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η γυναίκα που ακούγεται να φωνάζει απελπισμένη, είναι η μητέρα του άτυχου μπασκετμοπλίστα και άλλοτε σέντερ του Παναθηναϊκού. Φαίνεται πως μιλάει στο τηλέφωνο με την αστυνομία. Ζητά βοήθεια και λέει πως πυροβόλησαν τον γιό της αλλά δεν γνωρίζει σε ποια διεύθυνση βρίσκεται.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Συνελήφθη ο δράστης

Για τη δολοφονία του 31χρονου, συνελήφθη ένας 29χρονος, ο οποίος λέγεται Λόρενς Ντόριτι (Lawrence Dority), και κατηγορείται από τις αρχές για φόνο πρώτου βαθμού.

Η αστυνομία έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.

Ο Ντόριτι βρισκόταν ακόμη στον τόπο του εγκλήματος όταν έφτασε η αστυνομία, ενώ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς πριν συλληφθεί. Περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Πέιν δεν έχουν γίνει γνωστές.

