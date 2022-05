Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του άντρα, που πυροβόλησε και σκότωσε τον πρώην μπασκετμπολίστα του Παναθηναϊκού, Έντριαν Πέιν!

Για τη δολοφονία του 31χρονου συνελήφθη ένας 29χρονος, ο οποίος λέγεται Λόρενς Ντόριτι (Lawrence Dority), και κατηγορείται από τις αρχές για φόνο πρώτου βαθμού. Νωρίτερα, η αστυνομία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το συμβάν, επιβεβαιώνοντας την τραγική είδηση.

Ο Ντόριτι βρισκόταν ακόμη στον τόπο του εγκλήματος όταν έφτασε η αστυνομία, ενώ ανακρίθηκε από τους αστυνομικούς πριν συλληφθεί. Περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Πέιν δεν έχουν γίνει γνωστές.

NEW MUGSHOT: Orange County deputies say Lawrence Dority, 29, has been arrested on a warrant for First Degree Murder in the shooting death of former Orlando Magic player Adreian Payne. DETAILS: https://t.co/SO9O7C2znI pic.twitter.com/VhG8xjFvO8