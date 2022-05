Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ σκόρπισε η είδηση του θανάντου του πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν.

Την είδηση έκανε γνωστή ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, ενώ το επιβεβαίωσε και ο δημοσιογράφος της Detroit Free Press, Κρις Σολάρι.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne

Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας απεβίωσε σε ηλικία μόλις 31 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληοροφορίες, ο γνωστός σέντερ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της πόλης της Φλόριντα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πέιν είχε παίξει για δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό (2018, 2019), ενώ αγωνίστηκε και σε Βιλερμπάν, Τίμπεργουλβς, Μάτζικ και Χοκς.

Confirmed the former MSU star big man has died. He was 31. https://t.co/a9SkZvicHH