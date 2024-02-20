Η έπαυλη, που ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε αγοράσει στο νησί της Λαμπεντούζα το 2011, πωλήθηκε στον Ιταλό οικονομολόγο Τζιάνι Προφίτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή της αγοραπωλησίας αγγίζει τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για τιμή διπλάσια από εκείνη που είχε πληρώσει ο «Καβαλιέρε» πριν από 13 χρόνια και η απόφαση για πώληση της έπαυλης ελήφθη από τα πέντε παιδιά του μετά τον θάνατο του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού, τον περασμένο Ιούνιο.

Η συγκεκριμένη βίλα ονομάζεται Due Palme (Δυο Φοίνικες) και είναι πιο περιορισμένης έκτασης, σε σχέση με άλλες πολυτελείς κατοικίες του «μίστερ τιβί»: έχει επιφάνεια 250 τετραγωνικών μέτρων και έναν μεγάλο κήπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

