Ουκρανία: Πέντε άμαχοι νεκροί σε ρωσικό πλήγμα σε περιοχή στα σύνορα με τη Ρωσία

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην περιοχή Σούμι, στο βορειοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας που συνορεύει με τη Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη η βόρεια διοίκηση του ουκρανικού στρατού.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν» στο χωριό Νόβα Σλόμποντα, ανέφερε ο ουκρανικός στρατός στο Telegram, κάνοντας λόγο για πυρά πυροβολικού και για επίθεση με drones σε αυτή την μικρή κοινότητα που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα.

Προηγουμένως, οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ρωσικά πλήγματα στη Νόβα Σλόμποντα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Ένα drone με εκρηκτικά έπληξε σπίτι στο οποίο βρίσκονταν πέντε άμαχοι. Κατά συνέπεια το σπίτι καταστράφηκε και προκλήθηκε πυρκαγιά», δήλωσε το δημοτικό συμβούλιο στο Facebook. «Τα χαλάσματα απομακρύνονται και οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται», πρόσθεσε.

Πολύ νωρίς σήμερα, οι περιφερειακές αρχές στο Σούμι έκαναν λόγο για «αεροπορική επίθεση και επίθεση του πυροβολικού» κατά της κοινότητας αυτής, δηλώνοντας ότι εντοπίστηκαν δύο άνθρωποι χωρίς σημάδια ζωής. Δημοσιοποίησαν επίσης τη φωτογραφία ενός σπιτιού που είχε καταστραφεί από πυρκαγιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

