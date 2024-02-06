Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δύο νεκροί σε ένοπλη επίθεση στο δικαστικό μέγαρο Κωνσταντινούπολης - Μέλη του DHKP/C οι δράστες, λέει το τουρκικό ΥΠΕΣ

Νεκροί είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, οι δράστες της επίθεσης, μέλη της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP/C

UPDATE: 11:59
Κωνσταντινούπολη

Τρομοκρατική χαρακτηρίζεται από τις τουρκικές αρχές η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Τσάγλαγιαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα (10:46 ώρα Ελλάδος), στην τρίτη είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στο σημείο ελέγχου της Αστυνομίας.

Νεκροί είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, οι δράστες της επίθεσης, μέλη της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP/C, όπως ανέφερε ο κ. Γερλίκαγια.

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα έξι άτομα, τα τρία εκ των οποίων ατυνομικοί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς σημείωσε ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την επίθεση.

Οι είσοδοι και οι έξοδοι στο δικαστικό μέγαρο έκλεισαν ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πολλές αστυνομικές δυνάμεις. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κωνσταντινούπολη Νεκροί
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark