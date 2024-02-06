Τρομοκρατική χαρακτηρίζεται από τις τουρκικές αρχές η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης στην περιοχή Τσάγλαγιαν.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε στις 11:46 το πρωί τοπική ώρα (10:46 ώρα Ελλάδος), στην τρίτη είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, στο σημείο ελέγχου της Αστυνομίας.

Νεκροί είναι ένας άντρας και μία γυναίκα, οι δράστες της επίθεσης, μέλη της αριστερής ένοπλης οργάνωσης DHKP/C, όπως ανέφερε ο κ. Γερλίκαγια.

#SonDakika



Çatışma anı#ÇağlayanAdliyesi önünde polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi.

Biri kadın 2 kişi yaşamını yitidi, 3'ü polis 5 kişi yaralandı. pic.twitter.com/Tma14W2QPl — Orta Doğu Haber (@haber663) February 6, 2024

Κατά την επίθεση τραυματίστηκαν άλλα έξι άτομα, τα τρία εκ των οποίων ατυνομικοί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντς σημείωσε ότι διεξάγεται εισαγγελική έρευνα από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης σχετικά με την επίθεση.

Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024

Οι είσοδοι και οι έξοδοι στο δικαστικό μέγαρο έκλεισαν ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει πολλές αστυνομικές δυνάμεις.

#SONDAKİKA



🚨 İstanbul'daki #Çağlayan Adliyesi C Kapısı önünde silah sesleri duyuluyor.



Olayda 2 polis yaralandı. pic.twitter.com/rRklR0FaTS — Daily Ummah (@dailyummah) February 6, 2024

