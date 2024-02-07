Με δύο ανεμιστήρες από τα παλιοσίδερα και λίγα καλώδια ο 14χρονος Χουσάμ Αλ-Ατάρ κατασκεύασε την δική του πηγή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για να φωτίσει την σκηνή όπου ζουν αυτός και η οικογένειά του κοντά στην Ράφα αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σπίτι τους λόγω του πολέμου στην Λωρίδα της Γάζας.

Σε αναγνώριση της ευφυΐας του, οι γείτονές του στον προσφυγικό καταυλισμό του έδωσαν το προσωνύμιο «Νεύτωνας της Γάζας».

⚠️ TEENAGE 'NEWTON OF GAZA' CREATES SYSTEM TO LIGHT UP FAMILY TENT (Reuters)



Using two fans he picked up from a scrap market and rigged to some wires, teenager Hussam Al-Attar has created his own source of electricity to light up the tent where he and his family are living… pic.twitter.com/UimcXjZGdp — PiQ (@PiQSuite) February 7, 2024

«Άρχισαν να με φωνάζουν Νεύτωνα της Γάζας λόγω της ομοιότητας ανάμεσα σε μένα και τον Νεύτωνα», λέει ο Χουσάμ Αλ-Ατάρ που μοιάζει και ακούγεται μικρότερος από τα 14 του χρόνια.

«Ο Νεύτωνας καθόταν κάτω από μια μηλιά όταν του έπεσε στο κεφάλι ένα μήλο και ανακάλυψε την βαρύτητα. Κι εμείς εδώ ζούμε μέσα στο σκοτάδι και την τραγωδία, και ρουκέτες πέφτουν στα κεφάλια μας. Ετσι σκέφτηκα να δημιουργήσω φως και το έφτιαξα», είπε αναπαράγοντας την ιστορία με την οποία έμεινε στην λαϊκή φαντασία ο πολυμαθής άγγλος επιστήμονας που έφερε επανάσταση στην Φυσική, τα Μαθηματικά και την Αστρονομία στα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα .

Hussam Al-Attar, 14 years old, brought electricity to his tent in Rafah using two old fans to create a turbine. These are the kids of Gaza. pic.twitter.com/AuSvYzlDrR — WearThePeace (@WearThePeaceCo) February 4, 2024

Η οικογένεια Αλ-Ατάρ στήριξε την σκηνή της στο πλευρό ενός μονώροφου σπιτιού, πράγμα που επέτρεψε στον Χουσάμ να σκαρφαλώσει στην σκεπή και να εγκαταστήσει τους δύο ανεμιστήρες του, τον έναν επάνω από τον άλλο, για να λειτουργούν σαν μικροσκοπικές ανεμογεννήτριες ικανές να φορτίζουν μπαταρίες.

Έπειτα, συνέδεσε τους ανεμιστήρες με καλώδια που κατεβαίνουν από τον τοίχο του σπιτιού και χρησιμοποίησε διακόπτες, λάμπες και ένα λεπτό κομμάτι κόντρα πλακέ που ενώνει το τοίχο με την σκηνή για να δημιουργήσει ένα ιδιωτικό σύστημα φωτισμού για την οικογένειά του με την τρίτη του απόπειρα έπειτα από τις δύο πρώτες αποτυχημένες προσπάθειες.

«Ήμουν πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να το κάνω αυτό, γιατί ελάφρυνα τα βάσανα της οικογένειάς μου, της μητέρας μου, του άρρωστου πατέρα μου και των μικρών παιδιών του αδελφού μου και όλων εδώ που υποφέρουν από τις συνθήκες που ζούμε στον πόλεμο».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που οι άνθρωποι σε αυτόν τον καταυλισμό με φωνάζουν Νεύτωνα της Γάζας, γιατί ελπίζω να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να γίνω επιστήμονας σαν τον Νεύτωνα και να εφεύρω κάτι που θα ωφελήσει όχι μόνο τους ανθρώπους της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και ολόκληρου του κόσμου».

Newton of Gaza: Hussam Al-Attar shines a light in the face of darkness



More: https://t.co/vDtAKktkfM pic.twitter.com/hKnQ6SvNDQ — Quds News Network (@QudsNen) February 2, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

