Ένας Τούρκος στρατιώτης νεκρός σε επίθεση σε τουρκική στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ

Ένας Τούρκος στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σε επίθεση σε μια τουρκική στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Μια απόπειρα εισβολής» επιχειρήθηκε σε τουρκική στρατιωτική βάση στο βόρειο Ιράκ και ένας στρατιώτης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που ακολούθησε, ανέφερε το υπουργείο.

Η τουρκική βάση δέχθηκε επίθεση από μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), σύμφωνα με το ιδιωτικό τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV.

Σε απάντηση, μια στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Συνολικά 17 Τούρκοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις που έχουν σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο και τον Δεκέμβριο σε τουρκικές στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ιράκ.

Ο τουρκικός στρατός εξαπολύει τακτικά στρατιωτικές χερσαίες και αεροπορικές επιχειρήσεις εναντίον μαχητών του PKK και των θέσεων τους στο βόρειο Ιράκ, στο αυτόνομο Κουρδιστάν ή στην ορεινή περιοχή Σιντζάρ.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η Τουρκία έχει εγκαταστήσει αρκετές δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν πολεμώντας το PKK, που έχει βάσεις και στην περιοχή αυτή.

Το PKK, σε ένοπλο αγώνα κατά των τουρκικών αρχών από το 1984, ανέλαβε την ευθύνη για μια επίθεση τον Οκτώβριο στα κεντρικά γραφεία του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα, όπου τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

