Προβλήματα και παρεμβολές στα συστήματα εντοπισμού γεωγραφικής θέσης (GPS_ αντιμετώπισαν το Σαββατοκύριακο περισσότερα από 1.600 ευρωπαϊκά αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από την Βαλτική, στην ανατολική Ευρώπη.

Οι παρεμβολές διήρκεσαν περίπου 48 ώρες και επηρέασαν τα GPS 1.614 αεροπλάνων, πολλά από τα οποία ήταν πολιτικά, γεμάτα επιβάτες.

Αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από πολλά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη, ανέφεραν επίσης παρεμβολές στα σήματα GPS τους.

Οι περισσότερες παρεμβολές έγιναν εντός του εναέριου χώρου της Πολωνίας, αλλά και σε αεροπλάνα που πετούσαν εντός του FIR της Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας, της Λιθουανίας και της Λετονίας.

Σύμφωνα με το Newsweek η αύξηση των παρεμβολών μπορεί να αποδοθεί σε μεγάλο βαθμό στoν ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται ανάμεσα στα μέλη του ΝΑΤΟ, Πολωνία και Λιθουανία, που χρησιμεύει ως βάση για έναν από τους σημαντικότερους ναυτικούς στόλους της Ρωσίας.

Εκεί η Μόσχα πιστεύεται ότι διαθέτει σημαντικά μέσα για ηλεκτρονικό πόλεμο.

«Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα στρατιωτικού εξοπλισμού για παρεμβολές GNSS (Παγκόσμια Δορυφορικά Συστήματα Πλοήγησης), συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών και πλαστογράφησης, σε διάφορες αποστάσεις, διάρκεια και ένταση», δήλωσε πηγή των λιθουανικών ενόπλων δυνάμεων.

Η παρέμβαση ή η πλαστογράφηση σημάτων του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS) και των ευρύτερων σημάτων των Παγκόσμιων Δορυφορικών Συστημάτων Πλοήγησης (GNSS) μπορεί να προκαλέσει σύγχυση σε επανδρωμένα ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή να κάνει τα συστήματα πλοήγησής τους να πιστεύουν ότι βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία, με δυνητικά τραγικά αποτελέσματα.

