Περίπου το 16% των παιδιών ηλικίας 11 με 15 ετών δηλώνουν ότι έπεσαν θύματα παρενόχλησης στο διαδίκτυο το 2022, ένας αριθμός που σημείωσε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα, έδειξαν τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Η έκθεση αυτή αποτελεί σήμα κινδύνου που μας καλεί να καταπολεμήσουμε την παρενόχληση και τη βία όπου και όταν παρατηρούνται», δήλωσε ο διευθυντής του ΠΟΥ Ευρώπης Χανς Κλούγκε.

Η προηγούμενη έκθεση του Health Behavior in School-aged Children (HBSC), που βασίστηκε σε στοιχεία του 2018, ανέφερε ότι το 13% των παιδιών αυτής της ηλικίας είχαν παρενοχληθεί στο διαδίκτυο.

Το ποσοστό της φυσικής παρενόχλησης παραμένει σταθερό: το 11% των παιδιών δήλωσε ότι έπεσε θύμα παρενόχλησης στο σχολείο πέρυσι, έναντι του 10% πριν τέσσερα χρόνια.

Η πανδημία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι έφηβοι, εκτίμησε ο ΠΟΥ, εξηγώντας ότι οι ψηφιακές μορφές βίας «άρχισαν να επιβάλλονται ιδιαιτέρα» μετά την covid-19, «όταν ο κόσμος των νέων έγινε ολοένα και πιο ψηφιακός τις περιόδους των καραντίνων».

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση, το 15% των αγοριών και το 16% των κοριτσιών δήλωσαν ότι έπεσαν θύματα παρενόχλησης στο διαδίκτυο τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον μία φορά.

6 ώρες στην οθόνη

Στην έρευνα πήραν μέρος 279.000 παιδιά και έφηβοι από 44 χώρες και περιοχές στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τον Καναδά.

Τα υψηλότερα επίπεδα παρενόχλησης καταγράφηκαν μεταξύ των αγοριών στη Βουλγαρία, τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Μολδαβία, ενώ τα χαμηλότερα μεταξύ των αγοριών στην Ισπανία, διευκρίνισε ο ΠΟΥ χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

«Καθώς οι νέοι περνούν έως και έξι ώρες ημερησίως στο ίντερνετ αλλαγές, ακόμη και μηδαμινές, στα ποσοστό παρενόχλησης και βίας μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ευημερία χιλιάδων ανθρώπων», σχολίασε ο Κλούγκε.

Ένας έφηβος στους οκτώ παραδέχθηκε ότι δέχθηκε παρενόχληση στο διαδίκτυο από συνομίληκούς του, αριθμός αυξημένος κατά τρεις μονάδες σε σχέση με το 2018, σύμφωνα με την έκθεση.

Στις περισσότερες περιοχές η κυβερνοπαρενόχληση φτάνει στο απόγειό της στην ηλικία των 11 ετών για τα αγόρια και των 13 ετών για τα κορίτσια.

Αν και δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά στα ποσοστά ανάλογα με το επάγγελμα των γονιών, στον Καναδά αναφέρθηκαν περισσότερα περιστατικά παρενόχλησης μεταξύ των πιο φτωχών παιδιών.

Το 27% των κοριτσιών που ανήκαν στο 20% των λιγότερο πλούσιων νοικοκυριών δήλωσε θύμα παρενόχλησης στο σχολείο, έναντι του 21% των κοριτσιών που ανήκαν στο 20% των πιο πλούσιων νοικοκυριών.

«Είναι σημαντικό να εκπαιδευτούν οι νέοι, οι οικογένειες και τα σχολεία για τις μορφές κυβερνοπαρενόχλησης και τις επιπτώσεις της, ενώ παράλληλα να υιοθετηθούν ρυθμίσεις για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση στην κυβερνοπαρενόχληση», καταλήγει η έκθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.