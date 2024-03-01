Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κοντά στο σπίτι του στο Κίεβο εντόπισε το BBC μετά από πολύμηνη έρευνα έναν Ουκρανό άνδρα τον οποίο κατηγορεί πως πουλά μέσω διαδικτύου ένα δηλητήριο που πιστεύεται πως συνδέεται με περισσότερες από 130 αυτοκτονίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα του βρετανικού ειδησεογραφικού οργανισμού, ο Λεονίντ Ζακουτένκο διαφημίζει τις υπηρεσίες του σε μια ιστοσελίδα που προτρέπει σε αυτοκτονία. Οι δημοσιογράφοι παρήγγειλαν το δηλητήριο και περίμεναν τον Ζακουτένκο με το δέμα στο ταχυδρομείο της γειτονιάς του, όπου και τον προσέγγισαν.

Ο Ζακουτένκο είχε παραδεχθεί σε συνομιλία που είχε με δημοσιογράφο ο οποίος παρίστανε τον ενδιαφερόμενο πελάτη πως στέλνει πέντε πακέτα με το δηλητήριο την εβδομάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όταν ωστόσο τον προσέγγισε στο Κίεβο η κάμερα του BBC αρνήθηκε την κατηγορία και είπε πως δεν πουλά τη συγκεκριμένη χημική ουσία, την οποία το βρετανικό κανάλι δεν κατονομάζει. «Είναι ψέμα», είπε, πριν καλύψει την κάμερα με το χέρι του και επιχειρήσει να απομακρυνθεί.

Η έρευνα πάντως δείχνει πως ο Ζακουτένκο εμπορεύεται το δηλητήριο εδώ και χρόνια.

Πρόκειται για ουσία που προμήθευε σε απεγνωσμένους ανθρώπους και ο Καναδός Κένεθ Λο, ο οποίος συνελήφθη πέρυσι στη χώρα του και πλέον είναι αντιμέτωπος με 14 κατηγορίες δολοφονίας. Ο Λο πιστεύεται ότι είχε πουλήσει το δηλητήριο πάνω από 1.200 φορές σε αγοραστές σε 40 χώρες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύεται ότι ήταν ο προμηθευτής της ουσίας σε τουλάχιστον 93 περιπτώσεις αυτοκτονίας.

Η ουσία αυτή κυκλοφορεί μεν νομίμως στη βρετανική αγορά, αλλά αποκλειστικά για εταιρείες που κάνουν εγκεκριμένη χρήση για παρασκευή χημικών προϊόντων.

Σε περίπτωση κατάποσης από άνθρωπο μπορεί να αποδειχθεί θανατηφόρα, ακόμα και σε μικρή ποσότητα.

Μιλώντας στο BBC η καθηγήτρια Αμρίτα Αχλουβάλια από το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου, ειδική στην αγγειακή φαρμακολογία, είπε πως η συγκεκριμένη χημική ουσία πιθανώς συνδέεται με 133 θανάτους στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2019 και έπειτα. Βασίζει το συμπέρασμά της στην ανάλυση δειγμάτων αίματος που είχαν ληφθεί κατά τις νεκροψίες.

Η βρετανική κυβέρνηση σχολίασε στο BBC ότι ο νέος νόμος περί Ασφάλειας στο διαδίκτυο θα συμβάλει στο κλείσιμο ιστοσελίδων όπως αυτή που χρησιμοποιεί ο Ζακουτένκο για να προωθήσει το θανατηφόρο εμπόρευμά του.



Πηγή: skai.gr

