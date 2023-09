Ελβετικό αεροσκάφος έφθασε στο Μπιλμπάο της Ισπανίας με 111 επιβάτες και... καμία βαλίτσα Κόσμος 16:59, 10.09.2023 linkedin

Οι επιβάτες των Ελβετικών Αερογραμμών περίμεναν μάταια για περισσότερες από δύο ώρες να εμφανιστούν οι βαλίτσες τους