ΔΝΤ: Να τηρήσουν τη δέσμευσή τους τα μέλη της G20 για την παροχή 100 δισ. στον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης

Σε σημερινή της ανακοίνωση η επικεφαλής του ΔΝΤ, αναφέρεται ότι τα μέλη της G20 θα πρέπει να τιμήσουν το υπεσχεθέν ποσό των 100 δισ δολαρίων ετησίως για τη χρηματοδότηση της κλιματικής αλλαγής