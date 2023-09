Υποδοχή ήρωα του Μπόρις Τζόνσον στην Ουκρανία – Έλαβε τιμητικό διδακτορικό τίτλο στο Λβιβ (video)

Ο Μπόρις Τζόνσον έτυχε υποδοχής ήρωα καθώς επέστρεψε στην Ουκρανία, με πλήθος κόσμου να ζητωκραυγάζει και χορωδίες να του τραγουδούν. Οι Ουκρανοί φαίνεται πως λατρεύουν τον πρώην πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας - όχι τυχαία – καθώς υπήρξε από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές τους, στην προσπάθειά του να αποτρέψει τη βίαιη εισβολή της Ρωσίας στη χώρα.

Και αυτή η δημοτικότητα είναι εμφανής από τη στιγμή που βγαίνει από το αυτοκίνητό του όπως φαίνεται και σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ουκρανοί πολίτες τον χειροκροτούν καθώς περπατά στο κέντρο της πόλης, ενώ ένα παιδί αποφεύγει τους σωματοφύλακές του για να του δώσει μια μικρή σημαία. Ο κ. Τζόνσον έλαβε ένα ακόμη βραβείο στη χώρα που έχει υπερασπιστεί από την εποχή της πρωθυπουργίας του.

Σε τελετή στο Λβιβ, ο πρώην πρωθυπουργός αναγορεύτηκε διδάκτορας του Εθνικού Πανεπιστημίου Ιβάν Φράνκο της πόλης. Ο κ. Τζόνσον απεικονίζεται φορώντας ένα καπέλο και την ακαδημαϊκή του τήβεννο, ενώ κρατά ένα μπουκέτο λουλούδια καθώς λαμβάνει τον τίτλο του «Doctor Honoris Causa» από το πανεπιστήμιο.

