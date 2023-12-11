Ελβετία: Συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης με δύο νεκρούς στην πόλη Σιόν

Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησε η αστυνομία της Ελβετίας, που είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός «επικίνδυνου» άνδρα ο οποίος σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε άλλον ένα νωρίς σήμερα το πρωί στην πόλη Σιόν.

Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη στην περιοχή του Σεν Λεονάρ στις 15.43 το μεσημέρι, τοπική ώρα, ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού Βαλέ.

Το πρωί, γύρω στις 8, ο ένοπλος πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα 34 ετών. Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Le Nouvelliste, την είχε παρενοχλήσει πολλές φορές στο πρόσφατο παρελθόν, επιδιώκοντας να συνάψει ερωτικό δεσμό μαζί της. Σε βάρος του είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα, μετά την καταγγελία που υπέβαλε η γυναίκα.

Το δεύτερο θύμα ήταν ένας άνδρας 41 ετών, ο προϊστάμενος μιας τοπικής εταιρείας για την οποία εργαζόταν ο δράστης. Από τα πυρά του τραυματίστηκε μια 49χρονη γραμματέας της ίδιας εταιρείας, η οποία επιχείρησε να σημάνει συναγερμό.

Τέτοιου είδους επιθέσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία και η αστυνομία ανέπτυξε ισχυρές δυνάμεις για να εντοπίσει τον δράστη το συντομότερο δυνατόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.