Ελβετία: Η Διεθνής Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού ερευνά τι απέγιναν 23.000 αγνοούμενοι στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) ανακοίνωσε σήμερα ότι προσπαθεί να «ρίξει φως στην τύχη 23.000 ανθρώπων που εξαφανίστηκαν» στη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Το Γραφείο της Κεντρικής Υπηρεσίας Ερευνών (ACR) της ΔΕΕΣ για τη διεθνή ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία που άνοιξε τον Μάρτιο του 2022» αφοσιώνεται στην έρευνα για τα αγνοούμενα πρόσωπα των δύο πλευρών στη σύγκρουση αυτή, «που συνελήφθησαν, σκοτώθηκαν ή χωρίστηκαν από τους δικούς τους» έπειτα από μάχες, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η ΔΕΕΣ.

«Το να μην έχεις νέα ενός συγγενή είναι πραγματικό μαρτύριο, μια μόνιμη αγωνία. Αυτήν την τραγική πραγματικότητα, την αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες. Έχουν το δικαίωμα να ξέρουν τι συνέβη στους συγγενείς τους και, όταν αυτό είναι δυνατό, να ανταλλάξουν νέα μαζί τους», υπογράμμισε ο Ντούσαν Βουτζασάνιν, επικεφαλής του Γραφείου της ACR.

«Στη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, η ΔΕΕΣ έλαβε περισσότερα από 115.000 αιτήματα ερευνών εκ μέρους οικογενειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, από το τηλέφωνο, μέσω των διαδικτυακών πλατφορμών της, ταχυδρομείου ή κατά τη διάρκεια συναντήσεων πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε.«Στις 31 Ιανουαρίου 2024, η ΔΕΕΣ, με τη συνδρομή πολλών εθνικών κοινοτήτων του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου --στην Ουκρανία, τη Ρωσία και αλλού-- βοήθησε 8.000 οικογένειες να αποκτήσουν πληροφορίες για την τύχη των συγγενών τους ή τον τόπο όπου βρίσκονταν», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωση παρατίθενται μαρτυρίες οικογενειών που έλαβαν εντέλει νέα από συγγενείς τους.

«Είμαι τόσο ευτυχισμένη που μαθαίνω πως ο γιος μου είναι ζωντανός. Δεν είχα νέα του για περίπου δυο μήνες. Ήμουν σαν νεκρή στη διάρκεια αυτής της περιόδου», είπε μία μητέρα στη ΔΕΕΣ.

Το Γραφείο της ACR «επέτρεψε σε χιλιάδες ανθρώπους να επανακτήσουν επαφή με έναν συγγενή του οποίου είχαν χάσει τα ίχνη ή να αποκτήσουν πληροφορίες για το τι του συνέβη», είπε ακόμη ο Βουτζασανίν.

«Όμως τόσοι άλλοι είναι ακόμη στην αναμονή και στην αβεβαιότητα», υπογράμμισε.

Το Γραφείο της ACR για τη σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι το πρώτο της ΔΕΕΣ που έχει συσταθεί ειδικά για μια διεθνή σύγκρουση εδώ και 30 χρόνια. Η αποστολή αυτή είναι η πιο σημαντική μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Όπως προβλέπουν οι Συνθήκες της Γενεύης, οι δύο χώρες έχουν συστήσει η κάθε μια ένα εθνικό γραφείο πληροφοριών (BNR) που έχει επιφορτιστεί να συλλέξει, συγκεντρώσει και να διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με προστατευόμενα πρόσωπα (όπως οι αιχμάλωτοι πολέμου και οι κρατούμενοι) που βρίσκονται στα χέρια τους, εξήγησε η ΔΕΕΣ.

Ενεργώντας ως ουδέτερος μεσολαβητής ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, το Γραφείο της ACR συλλέγει, συγκεντρώνει και καταγράφει τις πληροφορίες αυτές, στη συνέχεια τις διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο στρατόπεδο, προσέθεσε η ΔΕΕΣ.

Τα μέρη μιας διεθνούς σύγκρουσης είναι υποχρεωμένα «να μεταχειρίζονται τα πρόσωπα που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους με ανθρωπιά και να φροντίζουν ώστε οι νεκροί να έχουν αξιοπρεπή φροντίδα», υπογράμμισε η ΔΕΕΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

