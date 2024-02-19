ΚΚΕ για απογευματινά χειρουργεία: Nομιμοποιoύν το «φακελάκι»

«Ο "τιμοκατάλογος" για τα επί πληρωμή απογευματινά χειρουργεία στο ΕΣΥ, που ανακοίνωσε σήμερα περιχαρής ο υπουργός Υγείας 'Αδ. Γεωργιάδης, αποτυπώνει με τον πιο κυνικό τρόπο τι σημαίνει για τους ασθενείς και όλον τον λαό η εμπορευματοποίηση της υγείας, την οποία έχουν προωθήσει βήμα-βήμα όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά και απογειώνει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ» επισημαίνει σε σχόλιό του, το ΚΚΕ.

«Φτάνουν στο σημείο να βάζουν ταρίφα στην κάθε επέμβαση, νομιμοποιώντας το "φακελάκι" και ωθώντας τον ασθενή να πληρώνει υπέρογκα ποσά, ώστε να μην περιμένει ολόκληρους μήνες» προσθέτει το σχόλιο του κόμματος και καταλήγει:

«Αυτό το αίσχος δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό από κανέναν! Τώρα πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλον τον λαό και για πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ. Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την πανυγειονομική απεργία την Πέμπτη 22 Φλεβάρη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.