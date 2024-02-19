Αμπίλιο Ντινίζ: Πέθανε ο Βραζιλιάνος επιχειρηματίας, μεγαλομέτοχος του Carrefour

Ο Βραζιλιάνος δισεκατομμυριούχος Αμπίλιο Ντινίζ, ο δεύτερος βασικότερος μέτοχος των σουπερμάρκετ Carrefour μέσω της οικογενειακής εταιρείας Peninsula και από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες του τομέα της διανομής τροφίμων στη χώρα του, πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε ο όμιλός του.

Ο Ντινίζ πέθανε από αναπνευστική ανεπάρκεια, αφού ασθένησε με πνευμονία, ανέφερε το περιβάλλον του στον λογαριασμό του στο Instagram. «Ο Αμπίλιο Ντινίζ ήταν ένας λάτρης της περιπέτειας με χίλιες ζωές, αθλητής υψηλού επιπέδου, άνθρωπος των μέσων ενημέρωσης και του πολιτισμού», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Αλεξάντρ Μπομπάρ, ο πρόεδρος-διευθύνων σύμβουλος των Carrefour.

Αυτόν τον μήνα το περιοδικό Forbes αποτίμησε την περιουσία του στα 2 δισεκ. δολάρια.

Ο Ντινίζ ήταν πραγματική διασημότητα στη Βραζιλία. Γεννήθηκε στο Σάο Πάουλο και ήταν ο μεγαλύτερος από έξι αδέλφια. Κληρονόμησε τον όμιλο διανομής τροφίμων Pao de Açucar, που ίδρυσε ο πατέρας του, ένας μετανάστης από την Πορτογαλία. Το πρώτο κατάστημά του λειτούργησε το 1948 και δεν ήταν παρά ένα απλό ζαχαροπλαστείο, το ομώνυμο "Pao de Açucar" προς τιμή του λόφου Πάο ντε Ασούκαρ (στην κυριολεξία «Κώνος Ζάχαρης»), μιας τουριστικής ατραξιόν του Ρίο ντε Τζανέιρο που ήταν ένα από τα πρώτα πράγματα που είδε ο πατέρας του όταν έφτασε στη Βραζιλία.

Τα επόμενα χρόνια άνοιξε και άλλα καταστήματα. Το 1959 ο Αμπίλιο και ο πατέρας του ίδρυσαν το πρώτο σουπερμάρκετ.

Η εταιρεία διανομής Pao de Açucar ήταν η μεγαλύτερη στη Βραζιλία μέχρι που πουλήθηκε στον γαλλικό όμιλο Casino το 2012.

Ο Αμπίλιο Ντινίζ συνέδεσε το όνομά του με πολλά προγράμματα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη χώρα. Στο Facebook, όπου είχε 1,3 εκατομμύρια ακολούθους, αναρτούσε συχνά φωτογραφίες από τα αθλητικά κατορθώματά του. Ήταν έμπειρος μαραθωνοδρόμος και τριαθλητής ενώ ασχολήθηκε επίσης με τις πολεμικές τέχνες, όπως το καράτε και η καοπέιρα. Στα νιάτα του ήταν επίσης πιλότος αεροσκάφους.

«Η ζωτικότητά του, η αφοσίωσή του στη δουλειά και η πίστη του στη Βραζιλία είναι μεγάλα μαθήματα ζωής», σχολίασε ο αντιπρόεδρος της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν.

Τον Δεκέμβριο του 1989 ο Ντινίζ βίωσε μια τρομερή δοκιμασία, όταν απήχθη στο Σάο Πάουλο από μια ομάδα ανταρτών που αντιτίθενταν στη δικτατορία του Αουγκούστο Πινοσέτ στη Χιλή.

Από το 2015 ήταν μέτοχος στον όμιλο Carrefour και στα τέλη του 2022 κατείχε το 8,83% των μετοχών του. Συμμετείχε στο διοικητικό συμβούλιο τα τελευταία οκτώ χρόνια και ήταν συμπρόεδρος της επιτροπής στρατηγικής του ομίλου.

Η οικογένεια Μουλέν, η ιδιοκτήτρια των καταστημάτων Galeries Lafayette και κύρια μέτοχος του Carrefour, χαιρέτισε την «ειλικρινή φιλία» και το «κοινό πάθος για τις προκλήσεις» που μοιράζονταν ο Αμπίλιο Ντινίζ με τον Φιλίπ Ουζέ, τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Carrefour.

Η Φλάβια Αλμέιντα, η γενική διευθύντρια της Peninsula και ο Εντουάρντο Ρόσι, ο μέχρι σήμερα αντιπρόεδρος της εταιρείας που θα αναλάβει στο εξής την προεδρία της, θα συνεχίσουν να εκπροσωπούν τα συμφέροντά της στον όμιλο Carrefour.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

