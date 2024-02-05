Η χρήση ναρκωτικών από τον Ίλον Μασκ ανησύχησε τόσο πολύ τους συνεργάτες του και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ώστε του ζήτησαν να πάει σε κέντρο αποτοξίνωσης και να κάνει ακόμη και ένα διάλειμμα από την εργασία του για να απεξαρτηθεί από διάφορες ουσίες, όπως LSD, κοκαΐνη, έκσταση και κεταμίνη, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Wall Street Journal».

Ο στενός φίλος του Μασκ, ο πρώην διευθυντής της Tesla, Λάρι Έλισον, επίσης δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Oracle, έφτασε στο σημείο να παροτρύνει τον Μασκ να ταξιδέψει στη Χαβάη κατά τη διάρκεια του χειμώνα του 2022 για να «χαλαρώσει από τη δουλειά και να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά», ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο ανθρώπους που γνωρίζουν το συγκεκριμένο γεγονός.

Η πρόταση του Έλισον ήρθε εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών μεταξύ των φίλων και των συνεργατών του Μασκ ότι η χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ χειροτέρευε, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Multiple directors of Elon Musk’s companies—some who have used drugs with him—have profited enormously from their deep ties to the billionaire, raising questions among shareholders about the board’s independence. https://t.co/WLvgAKkyWt https://t.co/WLvgAKkyWt — The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2024

Σε ένα πάρτι στους λόφους του Χόλιγουντ -την εποχή της προσφοράς του Λάρι Έλισον- ένα άτομο που συμμετείχε στην εκδήλωση είπε ότι ο Ίλον Μασκ πήρε έκσταση σε υγρή μορφή, αφού πρώτα η προσωπική του ασφάλεια καθάρισε το πάτωμα για να μην ενοχλείται, συνεχίζει η έκθεση.

Η «Wall Street Journal» ανέφερε ότι η συχνότητα χρήσης ναρκωτικών από τον Ίλον Μασκ συνέβαλε σε μια «κουλτούρα πίεσης» μεταξύ των φίλων του και των διοικητικών συμβούλων των διαφόρων εταιρειών του, η οποία δημιούργησε μια «προσδοκία» για αυτούς να κάνουν χρήση ναρκωτικών μαζί του, προκειμένου να διατηρήσουν το κοινωνικό status που απέκτησαν όντας κοντά στον δισεκατομμυριούχο!

Ο Ίλον Μασκ φέρεται να είναι ένα από τα πολλά στελέχη της Silicon Valley που έχουν δοκιμάσει κεταμίνη, LSD, κοκαΐνη, έκσταση και «μαγικά μανιτάρια», σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας.

Παρά το γεγονός ότι διακηρύσσει ότι «δεν του αρέσει να κάνει παράνομα ναρκωτικά», η χρήση ναρκωτικών από τον Μασκ έχει στο παρελθόν θέσει τον ίδιο και τις εταιρείες του σε κίνδυνο.

Αφού κάπνισε μαριχουάνα σε ένα επεισόδιο ενός podcast του Joe Rogan, η NASA υποχρέωσε τη SpaceX να δεσμευτεί εγγράφως ότι η εταιρεία ακολουθεί τις ομοσπονδιακές οδηγίες σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στον χώρο εργασίας. Η εταιρεία δαπάνησε 5 εκατ. δολάρια σε χρήματα των φορολογουμένων για να εκπαιδεύσει κατάλληλα τους υπαλλήλους της σχετικά με τους κανόνες, ανέφερε η «Wall Street Journal».

Ο δισεκατομμυριούχος μοιράστηκε επίσης στο X ότι έχει «συνταγή» για κεταμίνη, η οποία σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης.

Οι ειδικοί δήλωσαν στο «Business Insider» ότι ο συνδυασμός των αναφερόμενων σκληρών ναρκωτικών που χρησιμοποίησε ο Ίλον Μασκ ενέχει αρκετούς κινδύνους για την υγεία, ειδικά στην ηλικία του, αφού είναι 52 χρόνων. Αυτοί περιλαμβάνουν αρρυθμίες, ακράτεια και ψύχωση, εάν ο χρήστης έχει διπολική διαταραχή, την οποία το CNBC ανέφερε ότι ο Μασκ άφησε κάποτε να εννοηθεί στους οπαδούς του στο Twitter το 2017.

