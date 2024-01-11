Η εταιρεία X του Ίλον Μασκ (Elon Musk) απέλυσε πάνω από 1.200 εργαζομένους σε διεθνή κλίμακα αρμόδιους για την καταπολέμηση περιεχομένου που χαρακτηρίζεται προσβλητικό και την τήρηση της πολιτικής της, σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τον εποπτικό φορέα του διαδικτύου στην Αυστραλία.

Ο φορέας eSafety κάνει λόγο για «βαθιές περικοπές» και παρατηρεί πως, το ότι αποκαταστάθηκαν χιλιάδες λογαριασμοί που είχαν ανασταλεί δημιούργησε «τη χειρότερη» δυνατή κατάσταση ως προς τη διασπορά βλαβερού περιεχομένου.

Τους τελευταίους μήνες, ο εποπτικός φορέας επικεντρώθηκε στην X, τονίζοντας πως η εξαγορά της εταιρείας από τον κ. Μασκ συνέπεσε με την κορύφωση «της τοξικότητας και του μίσους» στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης αυτό, γνωστό μέχρι πρότινος με το όνομα Twitter.

Βασιζόμενη στην αυστραλιανή νομοθεσία για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, η επιτροπή eSafety εξασφάλισε λεπτομερή κατάλογο των μηχανικών λογισμικού, των ελεγκτών περιεχομένου και των άλλων μελών του προσωπικού ασφαλείας της X.

Η επίτροπος, η Τζούλι Ίνμαν Γκραντ —η ίδια άλλοτε εργαζόμενη στο Twitter— τόνισε πως είναι η πρώτη φορά που δημοσιοποιούνται αυτοί οι αριθμοί.

Δείχνουν ότι 1.213 μέλη του προσωπικού του που ασχολούνταν με τον έλεγχο περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων υπεργολάβων, αποχώρησαν από την X μετά την εξαγορά του από τον Ίλον Μασκ, εκ των οποίων το 80% ήταν μηχανικοί λογισμικού.

Η απόλυση του 80% των ειδικευμένων μηχανικών είναι λίγο «σαν η Volvo, διάσημη για τους κανόνες ασφαλείας της, να έδιωχνε όλους τους σχεδιαστές και τους μηχανικούς της».

Σύμφωνα με την κυρία Ίνμαν Γκραντ, πρόκειται για «τη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Μειώνεις πολύ τις άμυνες σου και ξαναφέρνεις υπότροπους στην πλατφόρμα».

Η Αυστραλία αποτελεί αιχμή του δόρατος στην παγκόσμια προσπάθεια ελέγχου των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, υποχρεώνοντας τις εταιρείες του κλάδου να εξηγήσουν πώς αντιμετωπίζουν θέματα όπως ο λόγος μίσους, ή οι σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων.

Τον Οκτώβριο, η eSafety επέβαλε στο X πρόστιμο 610.500 αυστραλιανών δολαρίων (410.000 δολαρίων ΗΠΑ), τονίζοντας πως η πλατφόρμα δεν κατέστησε σαφές πως καταπολεμά περιεχόμενο όπως οι σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων.

Η X όμως αψήφησε την προθεσμία για την καταβολή του προστίμου, προτού προσφύγει στη δικαιοσύνη αποπειρώμενη να εξασφαλίσει την ακύρωσή του.

Η εταιρεία δεν απάντησε αμέσως όταν της ζήτησε σχόλιο του Γαλλικό Πρακτορείο. Έστειλε αυτοματοποιημένη απάντηση που αναφέρει πως όλοι οι εκπρόσωποί της «είναι απασχολημένοι» και παρακαλεί να γίνει νέα προσπάθεια «αργότερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

