Η NASA ανακοίνωσε την αναβολή των σχεδίων της να στείλει ξανά ανθρώπους στο φεγγάρι μετά από μισό αιώνα, εξαιτίας «καθυστερήσεων» στο εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμά της, Artemis ΙΙ και ΙΙΙ.

Η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η αποστολή Artemis II - που προβλέπει την αποστολή πληρώματος σε τροχιά γύρω από τη Σελήνης για 10 ημέρες, προκειμένου «να δοκιμάσει συστήματα υποστήριξης ζωής» αναβάλλεται για τον Σεπτέμβριο του 2025, για λόγους ασφαλείας.

Η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή στην Σελήνη εδώ και 50 χρόνια ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2024.

Οι Αμερικανοί αστροναύτες Κριστίνα Κοχ, Βίκτορ Γkλόβερ, Ρίντ Βάισμαν και ο Καναδός επίσης αστροναύτης Τζέρεμι Χάνσεν συνιστούν το πλήρωμα για την αποστολή Άρτεμις 2

Επίσης, η αποστολή Artemis III για την προσγείωση τεσσάρων αστροναυτών κοντά στον σεληνιακό νότιο πόλο θα καθυστερήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η Nasa είπε ότι οι καθυστερήσεις στην αποστολή θα επιτρέψουν στις ομάδες της «να αντιμετωπίσουν τις αναπτυξιακές προκλήσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα» το οποίο συνεργάζεται με ιδιωτικές εταιρείες, όπως το SpaceX του Elon Musk και τη Lockheed Martin και χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό μη δοκιμασμένα διαστημόπλοια και τεχνολογία.

«Επιστρέφουμε στο φεγγάρι με τρόπο που δεν έχουμε ξανακάνει. Καθώς προετοιμαζόμαστε για τις μελλοντικές αποστολές Artemis και η ασφάλεια των αστροναυτών μας είναι η κορυφαία προτεραιότητα της Nasa», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Nasa, Bill Nelson.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.