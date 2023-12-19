Ο Elon Musk και το συνωμοσιολογικό του άλμα προς την ακροδεξιά

Στις 9 Μαΐου 2022, το εξώφυλλο του περιοδικού «Time» έγραφε: «Τι κάνουν όλοι λάθος για τον Elon Musk». Τότε, ο μεγιστάνας εξήγησε στο περιοδικό ότι για εκείνον οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί είναι όλοι το ίδιο και ότι αρνείται να επιλέξει ανάμεσα στο μικρότερο κακό.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, οι «New York Times» δημοσίευσαν ένα προφίλ του: «Οι επικριτές λένε ότι ο Μασκ έχει αποκαλυφθεί ως συντηρητικός. Δεν είναι τόσο απλό». Ο Τύπος αναρωτήθηκε για την κοσμοθεωρία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε πολέμους όπως αυτός στην Ουκρανία, προσφέροντας τη χρήση των δορυφόρων του στην κυβέρνηση του Κιέβου. Αρκετοί δημοσιογράφοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το ιδεολογικό του προφίλ είναι σύνθετο, φορτωμένο τόσο με προοδευτικά όσο και με δεξιά χαρακτηριστικά. Τον Ιούνιο του 2022, σε μια συνέλευση με υπαλλήλους του Twitter, σημείωσε ότι οι «πολιτικές του τάσεις είναι μετριοπαθείς».

Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Το περασμένο Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2023, ο Μασκ «προσγειώθηκε» στο επίκεντρο του ιταλικού μεταφασιστικού σύμπαντος, όπου η ακροδεξιά πρωθυπουργός, Giorgia Meloni, φιλοξένησε αρκετούς εξτρεμιστές Ευρωπαίους ηγέτες.

«Σας παρακαλώ, μην εισάγετε τον ιό του woke mind από τις Ηνωμένες Πολιτείες!», ανέφερε χαμογελώντας ο επιχειρηματίας, προς τέρψιν του ακροατηρίου. Στο συνέδριο, ο Μασκ εκτίμησε ότι οι woke πολιτικές έχουν οδηγήσει σε «έναν τεχνητό διανοητικό εμφύλιο πόλεμο». Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla -ο οποίος γεννήθηκε στην Πρετόρια πριν από 52 χρόνια, την εποχή του απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική- επέκρινε επίσης τους υπερβολικούς ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κατήγγειλε την παράνομη μετανάστευση, τάχθηκε υπέρ της υπεράσπισης των εθνικών πολιτιστικών ταυτοτήτων, απαίτησε να μην δαιμονοποιούνται τα ορυκτά καύσιμα και εξέφρασε την αποδοκιμασία του για την πολυπολιτισμικότητα. Η ομιλία του δεν ήταν ακριβώς «μετριοπαθής».

Ο Ίλον Μασκ, ο οποίος δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα προοδευτικός, δεδομένης της παλαιότερης υποστήριξής του προς τον Μπαράκ Ομπάμα και τη Χίλαρι Κλίντον - συνέχισε να συναντάται με μετριοπαθείς, όπως ο Εμανουέλ Μακρόν (ήταν μαζί τον Ιούνιο), ενώ παράλληλα εξυπηρετεί τους θεωρητικούς συνωμοσίας, όπως ο Άλεξ Τζόουνς, στον οποίο πρόσφατα δόθηκε πίσω ο λογαριασμός του Χ, χάρη στον πρόεδρο της εταιρείας.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε δημόσιες συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με διάφορες ακροδεξιές προσωπικότητες, όπως ο βουλευτής Ματ Γκέιτζ, ο Μάικλ Φλιν - ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, ο οποίος έλαβε χάρη από τον Τραμπ - και ο Βιβέκ Ραμασουάμι, υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία, ο οποίος αμφισβητεί τόσο την επίθεση του 2021 στο Καπιτώλιο όσο και την κλιματική αλλαγή. Και, μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Μασκ είχε αναφερθεί σε μια σειρά αντισημιτικών συνωμοσιών, που δημοσίευσε ένας χρήστης, ως «την πραγματική αλήθεια», με αποτέλεσμα η Χ να χάσει σημαντικούς διαφημιστές όπως η Disney, η Apple και η IBM.

Ho accolto con grande piacere oggi a Palazzo Chigi @elonmusk. Un incontro molto proficuo e un momento di grande cordialità dove abbiamo affrontato alcuni temi cruciali: innovazione, opportunità e rischi dell'intelligenza artificiale, regole europee di mercato e natalità. Avanti… pic.twitter.com/MOQlirj7XC — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 15, 2023

Φαίνεται ότι οι ακροδεξιοί θεωρητικοί συνωμοσίας μοιράζονται όλο και περισσότερο την κοσμοθεωρία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να δώσουμε προσοχή στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι απόψεις τους, δεδομένης της ισχύος του Ίλον Μασκ σε στρατηγικούς τομείς, όπως η παραπληροφόρηση, οι τηλεπικοινωνίες και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Είναι, επίσης, πολύτιμο να κατανοήσουμε πώς ο Μασκ έχει πέσει θύμα των πιο παράλογων και τοξικών συνωμοσιών. «Μπορεί να είσαι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και να έχεις ένα ολόκληρο δίκτυο κοινωνικών μέσων στη διάθεσή σου... και όμως να είσαι εντελώς ανίκανος να διακρίνεις το γεγονός από τη μυθοπλασία. Επιλέγει να ζει σε μια φανταστική χώρα ψευδών πεποιθήσεων», εξηγεί ο Jay Van Bavel, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπως γράφει η «El Pais».

Ο Μασκ έχει αμφισβητήσει την πανδημία και πιστεύει στην ύπαρξη μιας μυστικής ελίτ -από όλους τους ανθρώπους αυτός, που έχει τη μεγαλύτερη περιουσία και άμεση πρόσβαση σε κάθε κυβερνήτη- με σκοτεινά σχέδια για την αντικατάσταση των λευκών ανθρώπων.

Η εταιρεία του, η Χ, έχει γίνει ιδιαίτερα τοξική από τότε που την απέκτησε, όπως δείχνουν διάφορες μελέτες. Οι προσωπικές του αλληλεπιδράσεις με ακροδεξιούς λογαριασμούς εκτοξεύτηκαν στα ύψη μόλις αγόρασε το Twitter.

Ο Μασκ ήταν πάντα συντηρητικός και προοδευτικός σε κοινωνικά θέματα, αν και έδειξε κάποια ελευθεριακή αντίσταση στους κανόνες και την πολιτική ορθότητα. Όμως όλα αυτά άλλαξαν εξαιτίας τριών παραγόντων, που τον επηρέασαν προσωπικά: η επιρροή της πανδημίας στην κατασκευή των Tesla, η συζήτηση για τα δικαιώματα των τρανς (η κόρη του αποκάλυψε ότι είναι τρανς σε ηλικία 16 ετών) και το φαινόμενο "woke". Σύμφωνα με τον Μασκ, οι προοδευτικοί κάνουν λάθος σε αυτά τα ζητήματα. Ισχυρίζεται ότι, ενώ ο ίδιος έχει παραμείνει σταθερά στο κέντρο του πολιτικού φάσματος, ο υπόλοιπος κόσμος είναι αυτός που ξαφνικά έγινε ακροαριστερός.

Το κλείσιμο των εργοστασίων του δισεκατομμυριούχου στην Κίνα και στην Καλιφόρνια λόγω των περιορισμών του Covid ήταν καταστροφικό για την τιμή της μετοχής της Tesla. Αλλά, πάνω απ' όλα, τα λουκέτα «φούντωσαν την αντιεξουσιαστική του φλέβα». Η διαμάχη για τους περιορισμούς -που υποστηρίχθηκαν από τους Δημοκρατικούς και απορρίφθηκαν από τους Ρεπουμπλικάνους- ήταν καθοριστικός παράγοντας στην πολιτική εξέλιξη του Μασκ, σύμφωνα με τον βιογράφο του. Η πολιτική απόφαση έπληξε σκληρά την τσέπη του. Καθώς η ακροδεξιά τείνει να είναι καχύποπτη απέναντι στην επιστήμη, αγκάλιασε αυτή την παράταξη.

Ο Μασκ υποστήριξε την απόφαση του Robert F. Kennedy Jr. να θέσει υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο. Ο γιος του δολοφονηθέντος υποψήφιου προέδρου είναι γνωστός θεωρητικός συνωμοσίας κατά των εμβολίων. Ωστόσο, στις εκλογές που ακολούθησαν μετά την πανδημία, ο Μασκ ζήτησε από τους οπαδούς του να ψηφίσουν για πρώτη φορά Ρεπουμπλικάνους. Λέει επίσης ότι δεν θα ψηφίσει τον Μπάιντεν το 2024... αν και δυσκολεύεται να ψηφίσει τον Τραμπ.

Η Βίβιαν Τζένα Γουίλσον (Vivian Jenna Wilson) έχει αποκόψει τον πατέρα της, επειδή δεν σέβεται τις γυναικείες αντωνυμίες της.

Ο Μασκ πιστεύει ότι η Τζένα δεν του μιλάει επειδή δηλώνει «κομμουνίστρια». Αισθάνεται ότι δέχεται «επίθεση» εξαιτίας του πλούτου του. Πολλοί αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτές οι επικρίσεις κατά του μεγιστάνα -που έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένες μετά την πανδημία- πυροδοτούν μια άλλη αντίδραση στον Μασκ, επειδή απαιτεί θαυμασμό για την επιτυχία του και τους πυραύλους του.

Το κοινωνικό περιβάλλον του Μασκ έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του και των πολιτικών του πεποιθήσεων. Ο πατέρας του, ο Errol Musk - ένας εργολάβος ακινήτων από το Απαρτχάιντ της Νότιας Αφρικής - ήταν πάντα λάτρης των θεωριών συνωμοσίας. Το ίδιο και κάποιοι φίλοι του.

Με τη φήμη και τον πλούτο του, ο Μασκ θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται σαν βασιλιάς σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο. Ωστόσο, αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει. Η κίνηση του Μασκ προς τα δεξιά μπέρδεψε τους προοδευτικούς φίλους του. Μετά την εμφάνισή του στη Ρώμη, δεν υπάρχει αμφιβολία ποια πλευρά έχει επιλέξει ένας από τους πιο ισχυρούς άνδρες στον κόσμο. Μένει να δούμε ποιο θα είναι και το μέλλον του…

