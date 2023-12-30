Μετά από ένα 2022 κατά το οποίο οι περισσότεροι από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου είδαν την περιουσία τους να μειώνεται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, το 2023 ήταν μια καλή χρονιά για τους δισεκατομμυριούχους.

Οι περιουσίες τους αυξήθηκαν κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στο χρηματιστήριο, ιδίως για τις εταιρείες τεχνολογίας. Φέτος, οι 20 πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου δεν περιλαμβάνουν κανέναν από την Κίνα, αφού ο Zhong Shanshan -που βρισκόταν στη 14η θέση το 2022- έπεσε από τη λίστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg που ενημερώθηκαν στις 29 Δεκεμβρίου.

Η μεγαλύτερη αλλαγή φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι ότι ο Ίλον Μασκ διεκδίκησε εκ νέου τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο. Ο ιδρυτής της Tesla και της SpaceX έπεσε στο Νο 2 το 2022, μια χρονιά που είδε πολλές διαμάχες και κακά αποτελέσματα από την Tesla. Το 2023, ο Μασκ συνέχισε να εμπλέκεται σε διαμάχες, αλλά οι τιμές των μετοχών της εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων εκτοξεύτηκαν κατά 107%. Ως αποτέλεσμα, η καθαρή αξία του Ίλον Μασκ αυξήθηκε από 138,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε 232,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που εξακολουθεί να μην ξεπερνά τα 277,3 δισεκατομμύρια δολάρια που κατέγραψε το 2021!

Η δεύτερη θέση αμφισβητείται έντονα, αλλά τελικά «πήγε» στον Bernard Arnault, με 179 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) - ο οποίος εκθρόνισε τον Μασκ το 2022 - είδε την καθαρή του αξία να αυξάνεται κατά 14,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παρά το γεγονός ότι η LVMH δεν είναι πλέον η πολυτιμότερη εταιρεία στην Ευρώπη. Ο τίτλος αυτός ανήκει πλέον στη δανέζικη φαρμακευτική εταιρεία Novo Nordisk, η οποία παρασκευάζει τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας Wegovy και Ozempic.

Κοντά στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Τζεφ Μπέζος, με καθαρή αξία 178,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ανέβηκε από την 6η θέση το 2022, όταν η περιουσία του ήταν 107,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ένας από τους δισεκατομμυριούχους που έχουν επωφεληθεί από τις ισχυρές επιδόσεις των εταιρειών τεχνολογίας. Η εταιρεία που ίδρυσε, η Amazon, είχε καθαρά κέρδη 19,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, παραμένει στην τέταρτη θέση, όπου βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια. Η καθαρή του περιουσία αυξήθηκε από 109,5 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι σε 140,5 δισεκατομμύρια δολάρια - μια περιουσία που επανειλημμένα λέει ότι σκοπεύει να δωρίσει μέσω του ιδρύματος που δημιούργησε με την πρώην σύζυγό του Μελίντα Γκέιτς.

Στην πέμπτη θέση, πίσω από τον Γκέιτς, βρίσκεται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Στιβ Μπάλμερ, ο οποίος ανέβηκε τέσσερις θέσεις από το 2022. Η καθαρή του αξία αυξήθηκε από 86,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 130,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αλλά ήταν ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ που σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο από τους 20 πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Το 2022, έπεσε στην 25η θέση λόγω της πτώσης της Meta Platform στο χρηματιστήριο, η οποία είδε την περιουσία του να μειώνεται στα 44,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Τώρα βρίσκεται στην έκτη θέση, με 129,6 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού η Meta - η μητρική εταιρεία του Facebook, του Instagram και του WhatsApp - πραγματοποίησε σειρά περικοπών. Η αγορά αντέδρασε θετικά στο μέτρο…

Στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Larry Page, ο οποίος βρισκόταν στη 10η θέση το 2022. Ο συνιδρυτής της Google έχει περιουσία 126,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από 83,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Έχει επίσης επωφεληθεί από τα κέρδη στον τομέα της τεχνολογίας το 2023, μια χρονιά που σημαδεύτηκε από την πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το ίδιο ισχύει και για τον, επίσης, συνιδρυτή της Google, Sergey Brin, ο οποίος βρίσκεται στην ένατη θέση με 120,3 δισεκατομμύρια δολάρια, από 79,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022, όταν βρισκόταν στην 11η θέση. Στην όγδοη θέση βρίσκεται ο Larry Ellison, ο ιδρυτής του γίγαντα λογισμικού Oracle, ο οποίος ανέβηκε μία θέση, με την περιουσία του να αυξάνεται από 91,5 δισ. δολάρια σε 123,8 δισ. δολάρια.

Ο Γουόρεν Μπάφετ, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια στον κατάλογο των 20 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου, βρίσκεται στη 10η θέση. Έπεσε πέντε θέσεις από το 2022, παρόλο που η περιουσία του αυξήθηκε από 107,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε 120,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το τέλος της χρονιάς έφερε θλιβερά νέα για τον δισεκατομμυριούχο: στις 28 Νοεμβρίου, το δεξί του χέρι, ο Charlie Munger, πέθανε σε ηλικία 99 ετών.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε ο Gautam Adani, ο οποίος έπεσε από το Νο 3 στο Νο 15, με την περιουσία του να μειώνεται από 121,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε 83 δισεκατομμύρια δολάρια. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο, ο ιδρυτής του ομίλου Adani - ο οποίος περιλαμβάνει τα πάντα, από ορυχεία μέχρι λιμάνια και ομίλους τροφίμων - έχασε σχεδόν τη μισή περιουσία του μετά από καταγγελίες για λογιστική απάτη από την επενδυτική εταιρεία Hindenburg Research. Τον Νοέμβριο, έρευνα που ανέθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ισχυρισμοί δεν ήταν αξιόπιστοι. Ως αποτέλεσμα, η περιουσία της εταιρείας αυξήθηκε και μαζί της η καθαρή αξία του Adani.

Στη θέση 16 έρχεται ο Μάικλ Ντελ, ιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Dell. Η συνολική καθαρή του αξία αυξήθηκε στα 78,5 δισεκατομμύρια δολάρια, από 48,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022.

Τη λίστα κλείνει η Julia Flesher Koch και η οικογένειά της, που βρισκόταν στην 16η θέση το 2022. Η χήρα του Ντέιβιντ Κοχ, συνιδιοκτήτη ενός ομίλου που περιλαμβάνει, πετρέλαιο και αγωγούς, είδε την καθαρή της αξία να μειώνεται ελαφρώς από 67,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 σε 66,6 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Αυτή και ο Adani είναι οι μοναδικοί δύο στη λίστα που είδαν την περιουσία τους να μειώνεται το 2023.

Πηγή: skai.gr

