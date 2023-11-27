Ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών Central Park και φρόντισε να διασφαλίσει ότι θα είναι ασφαλές και ελεύθερο, ανέφεραν το βράδυ τςη Κυραικής δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Η μία από τις πηγές αυτές, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, είπε ότι το USS Mason διασφάλισε την ασφάλεια του δεξαμενόπλοιου.

Ένοπλοι κατέλαβαν νωρίτερα χθες Κυραική το πλοίο, ισραηλινών συμφερόντων, που έπλεε στον Κόλπο του Άντεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

