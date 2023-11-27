Ένας άνδρας σκοτώθηκε ενώ κοιμόταν στο κρεβάτι του, από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου σε μια πιάτσα ναρκωτικών που γειτονεύει με το σπίτι του, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή στην Ντιζόν της Γαλλίας.

«Τουλάχιστον δύο» άτομα που επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο πυροβόλησαν πολλές φορές την πρόσοψη της πολυκατοικίας, ανέφερε ο εισαγγελέας της Ντιζόν, Ολιβιέ Καρακότς. Ο 55χρονος άνδρας, που κοιμόταν στο διαμέρισμά του, μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά τους, χτυπήθηκε και σκοτώθηκε ενώ ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, εξήγησε ο εισαγγελέας.

«Ο αδελφός μου, εγώ και η μητέρα μου ξυπνήσαμε από τις ριπές. Οι πυροβολισμοί σταμάτησαν, έπειτα άρχισαν ξανά. Και όταν πήγαμε να δούμε τον πατέρα μου που κοιμόταν στο κρεβάτι του, ήταν νεκρός» είπε με λυγμούς η 23χρονη κόρη του θύματος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

«Θα ήθελα η Γαλλία να προστατεύει περισσότερο τους κατοίκους της, εγώ θέλω να φύγω από την Ντιζόν», πρόσθεσε η κοπέλα, σημειώνοντας ότι η πολυκατοικία τους είχε μπει στο στόχαστρο και πριν από μερικά χρόνια.

Οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Στην είσοδο του κτιρίου είναι εμφανή τα σημάδια από τις σφαίρες. «Ο αριθμός των πυρών είναι αρκετά εντυπωσιακός», είπε ο εισαγγελέας, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει ότι βρέθηκαν 60 κάλυκες, όπως ανέφερε νωρίτερα μια αστυνομική πηγή.

Πολλοί κάτοικοι είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αντιμετωπίζουν «συχνά» προβλήματα με τους διακινητές ναρκωτικών και τους χρήστες στη γειτονιά τους. Στη συνοικία αυτή κατασκευάστηκαν πρόσφατα προκατασκευασμένα σπίτια χαμηλού κόστους. Βρίσκεται πίσω από ένα κέντρο αιτούντων άσυλο και φιλοξενεί πολλές οικογένειες πολιτικών προσφύγων ή αιτούνων άσυλο.

Ο πόλεμος μεταξύ των εμπόρων ναρκωτικών για τον έλεγχο των κέντρων διακίνησης γίνεται ολοένα και πιο αιματηρός, καθώς οι δράστες χρησιμοποιούν πλέον πιο φονικά όπλα. Στο Μπους ντι Ρον μόνο φέτος έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 40 άνθρωποι, οι τρεις εκ των οποίων ήταν «παράπλευρα θύματα». Στη Νιμ ένα 10χρονο παιδί σκοτώθηκε τον Αύγουστο από σφαίρα, σε ανταλλαγή πυρών μεταξύ εμπόρων ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

