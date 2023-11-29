Ελ Σαλβαδόρ: Ο πρόεδρος Ναγίμπ Μπουκέλε ζήτησε από το Κογκρέσο να του δώσει «άδεια» για να διεκδικήσει την επανεκλογή του

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι ζήτησε από το Κογκρέσο να εγκρίνει άδεια απουσίας από τα καθήκοντά του, προκειμένου να διεκδικήσει την επανεκλογή του στο ανώτατο αξίωμα της κεντρικής Αμερικής το 2024, επιμένοντας να αψηφά το γεγονός ότι ο θεμελιώδης νόμος απαγορεύει τις διαδοχικές προεδρικές θητείες.

Ο αρχηγός του κράτους, 41 ετών, στην εξουσία από το 2019, είχε καταστήσει σαφές από πέρυσι πως θα διεκδικούσε την επανεκλογή του, μολονότι το Σύνταγμα του Ελ Σαλβαδόρ ορίζει πως η υποψηφιότητα για την προεδρία είναι εφικτή μόνο εάν το πρόσωπο που την καταθέτει δεν ασκούσε δημόσιο αξίωμα για τουλάχιστον έξι μήνες, κάτι που πρακτικά τον απέκλειε.

Το κυβερνών κόμμα τον ανέδειξε στην παραταξιακή διαδικασία τον Ιούλιο υποψήφιό του για το αξίωμα — χωρίς αντίπαλο.

Κυκλοφορούσαν για καιρό σενάρια κατά τα οποία ο κ. Μπουκέλε θα υπέβαλε παραίτηση μερικούς μήνες προτού ολοκληρωθεί η θητεία του, για να παρακάμψει την απαγόρευση. Το 2021, μέλη του συνταγματικού τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου —διορισμένα από την κυβέρνησή του— ερμήνευσαν άρθρο του θεμελιώδους νόμου κατά τρόπο που συμπέραινε ότι η δεύτερη συναπτή θητεία του στην προεδρία ήταν νόμιμη, προκαλώντας κατακραυγή εντός και εκτός χώρας.

Σε περίπτωση που όπως αναμένεται το κοινοβούλιο, στο οποίο κυριαρχεί το κυβερνών κόμμα, οι Νέες Ιδέες, εγκρίνει το αίτημα, κι αν όντως ο κ. Μπουκέλε επανεκλεγεί, θα παραμείνει στην εξουσία ως τουλάχιστον το 2029.

Ο δεξιός πρόεδρος συγκαταλέγεται στους πιο δημοφιλής ηγέτες στη Λατινική Αμερική, κατά δημοσκοπήσεις, κυρίως χάρη στον «πόλεμο κατά των συμμοριών» που εξαπέλυσε το 2022, παρά τις επικρίσεις οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τις μεθόδους του και παρά τις καταγγελίες πολιτικών του αντιπάλων για παρέκκλισή του στον αυταρχισμό και παραβιάσεις του κράτους του δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.