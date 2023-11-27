Με έξοδο από το σύστημα της Δύσης και το ΝΑΤΟ απειλεί ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν, Ομέρ Τσελίκ ερωτηθείς για τα Eurofighter.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, ο Ομέρ Τσελίκ υπενθύμισε ότι η Τουρκία δεν έχει πάρει τα F-35 όπως επίσης και τα F-16 ενώ τώρα για τα Eurofighter δήλωσε χαρακτηριστικά πως «αν πάρουμε οπλικά συστήματα από αλλού, μην μας πουν «βγήκατε από το σύστημα της Δύσης και του ΝΑΤΟ”».

Συγκεκριμένα, ο Ομέρ Τσελίκ δήλωσε: «τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησαν σχετικά με τη διαδικασία είναι ίδια με αυτά που χρησιμοποίησαν για να πουν ''όχι'' όταν ζητήσαμε το σύστημα αεράμυνας Patriot. Πρέπει να θυμούνται το εξής: Η Τουρκία ως κυρίαρχο κράτος εξασφαλίζει και κάνει αυτά που πρέπει για την ασφάλεια της, παράλληλα ως μέλος της συμμαχίας διασφαλίζει την ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Και είναι ξεκάθαρο ότι λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης κατοχυρώνει και την ασφάλεια της Ευρώπης. Αν η Τουρκία δεν είναι ασφαλής, το ΝΑΤΟ θα έχει μεγάλες ελλείψεις και αδυναμίες και δεν θα τίθεται θέμα ασφάλειας της Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο για το σύστημα αεράμυνας απέρριψαν και όταν βάλαμε στην ατζέντα μας τα S-400. Ρώτησαν ''γιατί τα αγοράσατε''. Εμείς το ζητήσαμε από εσάς. Αυτό πρέπει να μας το δώσετε. Η ασφάλειά μας είναι η ασφάλεια του ΝΑΤΟ. Ποια είναι η αρχή του ΝΑΤΟ; 'Ένας για όλους, όλοι για έναν''» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τσελίκ και πρόσθεσε:

«Εσείς δεν μας δώσατε και τότε εμείς αγοράσαμε S-400. Μας λένε “δεν μπορείτε να τα αγοράσετε καθώς είστε μέλος του ΝΑΤΟ''. Απαντάμε : ''και η Ελλάδα που είναι μέλος του ΝΑΤΟ έχει S-300'' ένα παλαιότερο μοντέλο. Λένε : ''εκείνο είναι διαφορετικό''. Άρα, αντιμετωπίζουμε μια υποκρισία. Ακόμη και πριν και μετά τα S-400, είπαμε «να αγοράσουμε και από εσάς Patriot να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεράμυνας». Διαφώνησαν και με αυτό. Το θέμα ασφάλεια της Τουρκίας δεν είναι θέμα εκβιασμού. Όποιος και αν εκβιάζει την ασφάλεια της Τουρκίας, σε εμάς δεν θα έχει καμία επίδραση. Συζητάμε, διαπραγματευόμαστε, η Τουρκία είναι ένα ισχυρό κράτος διπλωματίας, όμως δεν είναι ένα κράτος που υποκύπτει σε εκβιασμό».

Παράλληλα, ο Ομέρ Τσελίκ προειδοποίησε: «Στο ζήτημα των F-35 όπως και στα F-16 κάθε φορά βγαίνει μια νέα δικαιολογία , υπήρχε ένας Μενέντεζ ο οποίος ήταν σαν εκπρόσωπος του λόμπι των Αρμενίων και όλο τηρούσε μια στάση απέναντι στα αιτήματα της Τουρκίας» ανέφερε και πρόσθεσε:

«Και στο ζήτημα του Eurofighter αφού μας βάζουν εμπόδια σε όλες τις περιπτώσεις και αν η Τουρκία ικανοποιήσει τις ανάγκες της από αλλού, μη μας πουν ᾽᾽βγήκατε εκτός συστήματος της Δύσης και του ΝΑΤΟ᾽᾽. Ας κάτσουν και ας δώσουν μια θετική απάντηση στα αιτήματα της Τουρκίας» τόνισε.

«Το ζήτημα το έχουν μετατρέψει σε εκβιασμό. Εμείς δεν θα δεχτούμε αυτόν τον εκβιασμό. Τώρα μέσα στο σύστημα ασφάλειας του ΝΑΤΟ, υπάρχει μια αξιολόγηση για τα μαχητικά Eurofighter και τώρα προσπαθούν να το συνδέσουν με το θέμα της Γάζας» κατέληξε ο ο εκπρόσωπος του κόμματος του Ερντογάν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.