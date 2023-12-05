Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ (Henry Kissinger) έφυγε από τη ζωή την περασμένη Πέμπτη, σε ηλικία 100 ετών, με τον θάνατό του να γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Ελάχιστες ωστόσο είναι οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές για την κηδεία του Κίσινγκερ.

Σύμφωνα με τον οίκο τελετών που έχει αναλάβει την κηδεία και την Daily Mail, μέχρι τώρα τα πλάνα της οικογένειας προβλέπουν μία κλειστή, ιδιωτική κηδεία και στη συνέχεια μία δημόσια επιμνημόσυνη δέηση στην Νέα Υόρκη.

Η Η Kissinger Associates Inc. ανέφερε ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε και πού θα γίνει η δημόσια επιμνημόσυνη δέηση ούτε έχει δημοσιευτεί η λίστα με τους επίσημους προσκεκλημένους

Επίσης, υπάρχουν σκέψεις να ενταφιαστεί τιμητικά στην Ουάσινγκτον, στη Ροτόντα του Καπιτωλίου.

