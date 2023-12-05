Βόρεια Μακεδονία: Οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο στον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας, Κότσο Ανγκιούσεφ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωστοποίησαν σήμερα ότι απαγορεύουν την είσοδο στην επικράτειά τους στον γνωστό επιχειρηματία από τη Βόρεια Μακεδονία και πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της χώρας, Κότσο Ανγκιούσεφ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας ως γενικά ανεπιθύμητο για είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, λόγω της εμπλοκής του σε σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς. Ενώ υπηρετούσε ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ανγκιούσεφ καταχράστηκε την επίσημη θέση του για να εξυπηρετήσει τα ιδιωτικά επιχειρηματικά του συμφέροντα, υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας στους κυβερνητικούς θεσμούς και στις δημόσιες διαδικασίες» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Κότσο Ανγκιούσεφ είχε διατελέσει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδιος για οικονομικά θέματα, την περίοδο από τον Ιούνιο του 2017 έως τον Ιανουάριο του 2019, στην τότε κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ.

Εκτός του Κότσο Ανγκιούσεφ, οι ΗΠΑ απαγορεύουν την είσοδο στην επικράτειά τους και στην σύζυγό του, όπως και στα δύο του παιδιά.

«Η σημερινή ενέργεια δείχνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό εκείνων στη Βόρεια Μακεδονία που ζητούν να λογοδοτήσουν διεφθαρμένοι κρατικοί αξιωματούχοι. Κάτι τέτοιο επιβεβαιώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία βλάπτει το δημόσιο συμφέρον, παρεμποδίζει την οικονομική ευημερία των χωρών και περιορίζει την ικανότητα των κυβερνήσεων να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις ανάγκες του λαού τους» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμνεντ.

Ο Κότσο Ανγκιούσεφ είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο των Σκοπίων και ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες της Βόρειας Μακεδονίας.

Τον περασμένο μήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν στη "μαύρη λίστα" τον γνωστό Ρώσο επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στη Βόρεια Μακεδονία, Σεργκέι Σαμσονένκο, ενώ το ίδιο είχαν πράξει τον Ιούλιο του 2023 και με τον γνωστό επιχειρηματία από τη Βόρεια Μακεδονία, Όρτσε Κάμτσεφ, επίσης για εμπλοκή τους σε υποθέσεις διαφθοράς στη Βόρεια Μακεδονία.

