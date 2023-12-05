Χιλιάδες Ιταλοί απέτισαν έναν συγκινητικό, τελευταίο φόρο τιμής στην Τζούλια, μια φοιτήτρια που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της και της οποίας η τραγική υπόθεση στάθηκε αφορμή για να ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος στην Ιταλία με επίκεντρο το θέμα της βίας κατά των γυναικών.

Φοιτητές, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου και απλοί πολίτες έδωσαν το «παρών» στην κηδεία της Τζούλια Τσεκετίν, 22 ετών στη βασιλική Σάντα Τζιουστίνα στην Πάντοβα, κοντά στη Βενετία (βορειοανατολικά), προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους συγγενείς ενός από τα πιο πρόσφατα θύματα γυναικοκτονίας στη χώρα.

Τη φοιτήτρια, που σπούδαζε βιοϊατρική μηχανική, μαχαίρωσε τον περασμένο μήνα ο πρώην αρραβωνιαστικός της Φίλιππο Τουρέτα, ο οποίος σύμφωνα με τον δικηγόρο του παραδέχθηκε την ενοχή του ενώπιον ενός δικαστή.

Η τελετή, η οποία μεταδόθηκε σε απευθείας σύνδεση από τα ενημερωτικά τηλεοπτικά δίκτυα της Ιταλίας, ξεκίνησε με την άφιξη, εν μέσω χειροκροτημάτων, του λευκού της φέρετρου, που ήταν καλυμμένο με τριαντάφυλλα μπροστά από τον ιερό ναό, όπου είχαν συγκεντρωθεί πολλοί νέοι φορώντας την κόκκινη κορδέλα, σύμβολο της μάχης κατά της βίας σε βάρος των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής ομιλίας, ο πατέρας της Τζούλια, Τζίνο Τσεκετίν, απηύθυνε έκκληση προκειμένου «να μετατραπεί η τραγωδία σε κινητήριο δύναμη για αλλαγή». «Το νήμα της ζωής της Τζούλια κόπηκε βίαια, όμως ο θάνατός της μπορεί και πρέπει να αποτελέσει σημείο καμπής για να μπει ένα τέλος στη φοβερή μάστιγα της βίας σε βάρος των γυναικών», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας του Βένετο Λούκα Ζάια, που παρέστη στην τελετή, στο πλευρό του υπουργού Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, κήρυξε ημέρα πένθους τη σημερινή.

Η δολοφονία της Τζούλια μονοπωλούσε τα πρωτοσέλιδα του ιταλικού Τύπου για ημέρες, πυροδοτώντας μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τους λόγους που το φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών στη χώρα εξακολουθεί και υφίσταται.

Ο Φίλιπο Τουρέτα απήγαγε την Τζούλια την 11η Νοεμβρίου έπειτα από μια λογομαχία που είχαν, κατόπιν τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του, με τις αρχές να επιδίδονται σε ανθρωποκυνηγητό πολλών ημερών για τον εντοπισμό του.

Τελικά, εντοπίστηκε μέσα στο όχημά του κοντά στη Λειψία, στη Γερμανία, τον περασμένο μήνα, μία ημέρα αφότου βρέθηκε το πτώμα της Τζούλια σε μία χαράδρα, σε απόσταση 120 χιλιομέτρων βόρεια της Βενετίας. Η Τζούλια είχε μαχαιρωθεί τουλάχιστον 20 φορές στο κεφάλι, τον λαιμό και το σώμα, σύμφωνα με τη νεκροψία-νεκροτομή.

«Καθεμία από εμάς θα μπορούσε να βρεθεί στη θέση της Τζούλια: εγώ, η αδελφή μου, μια φίλη», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Άντζελα Ρούσο, μια 29χρονη φοιτήτρια, που παρέστη στην τελετή. «Δεν μπορούμε πλέον, δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουμε ακόμη με αυτόν τον τρόπο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, την 26η Νοεμβρίου, η Ιταλία κατέγραφε από τον Ιανουάριο 107 γυναικοκτονίες, εκ των οποίων 88 από μέλη των οικογενειών τους ή τον νυν ή πρώην σύντροφό τους.

🔵Il Presidente #Mattarella ricorda #Giulia "Il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione in ogni ambito, circostanza e dimensione, in questo momento in cui sono in corso i funerali di #GiuliaCecchettin" pic.twitter.com/DDwmknybp3 — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 5, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

