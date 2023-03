Εκτός ελέγχου η μεγάλη δασική πυρκαγιά στην ανατολική Ισπανία - Δείτε βίντεο

Επτακόσιοι ισπανοί πυροσβέστες μάχονται με την πρώτη μεγάλη δασική πυρκαγιά της σεζόν, η οποία εξαπλώνεται εκτός ελέγχου 48 ώρες μετά την εκδήλωσή της και έχει προκαλέσει την απομάκρυνση 1.500 ανθρώπων από κοινότητα βόρεια της Βαλένθια στην ανατολική Ισπανία.

Spain’s first big wildfire has come weeks earlier than last year.



The 40 km-wide Valencia region blaze has torched 4,000 hectares of land.



2022 was 🇪🇸’s worst year for forest fires.



Now it's bracing for worse in 2023.