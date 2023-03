Πέθανε στα 92 της η γηραιότερη εργαζόμενη drag queen στον κόσμο

Ο Walter Cole, περισσότερο γνωστός ως η εμβληματική drag queen που έπαιξε για δεκαετίες ως Darcelle XV και ατρόμητος υποστηρικτής της LGBTQ+ κοινότητας πέθανε από φυσικά αίτια στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στα 92 έτη.



Η Darcelle, που πέθανε την Πέμπτη, στέφθηκε ως ο γηραιότερος εργαζόμενος drag performer στον κόσμο το 2016 από το Βιβλίο των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες. Ως performer, ο Darcelle ήταν γνωστός για τη φιλοξενία του μακροβιότερου drag show στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Εκτός σκηνής, ο Cole, όντας ένας βετεράνος του στρατού, υπερασπίστηκε τα δικαιώματα LGBTQ+ και τη φιλανθρωπική εργασία στο Πόρτλαντ.

Today, on his 91st birthday, Walter Cole, who performs in drag as Darcelle, saw the unveiling of a new plaque outside of Darcelle XV Showplace commemorating the Portland club's placement on the National Register of Historic Places as the oldest drag cabaret in the U.S. pic.twitter.com/Pg3dtqOdiQ