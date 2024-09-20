Τουρίστρια σκοτώθηκε στη Νάπολη - Της έπεσε άγαλμα στο κεφάλι (βίντεο)

Τραγικό τέλος είχε για μία 30χρονη η επίσκεψή τής στη Νάπολη. Η άτυχη Chiara Jaconis περπατούσε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν ξαφνικά ένα άγαλμα έπεσε από μπαλκόνι πάνω της, χτυπώντας τη στο κεφάλι.
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η Chiara ήταν από την Πάντοβα και – μαζί με τον φίλο της - έφευγαν από το κατάλυμα τους, σέρνοντας τις βαλίτσες τους. Περπατούσαν στον δρόμο για να πάνε στο αεροδρόμιο, όταν συνέβη το δυστύχημα.
Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικές κακώσεις, όπου την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία της πνοή
Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξετάζεται αν το άγαλμα έπεσε τυχαία ή εάν το έριξαν δύο παιδιά από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.
Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν τους γονείς των δύο παιδιών και τους απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.