Τουρίστρια σκοτώθηκε στη Νάπολη - Της έπεσε άγαλμα στο κεφάλι (βίντεο)

Τραγικό τέλος είχε για μία 30χρονη η επίσκεψή τής στη Νάπολη. Η άτυχη Chiara Jaconis περπατούσε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όταν ξαφνικά ένα άγαλμα έπεσε από μπαλκόνι πάνω της, χτυπώντας τη στο κεφάλι.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, η Chiara ήταν από την Πάντοβα και – μαζί με τον φίλο της - έφευγαν από το κατάλυμα τους, σέρνοντας τις βαλίτσες τους. Περπατούσαν στον δρόμο για να πάνε στο αεροδρόμιο, όταν συνέβη το δυστύχημα.

Η άτυχη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκεφαλικές κακώσεις, όπου την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία της πνοή

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης εξετάζεται αν το άγαλμα έπεσε τυχαία ή εάν το έριξαν δύο παιδιά από το μπαλκόνι του σπιτιού τους.

Οι ιταλικές αρχές συνέλαβαν τους γονείς των δύο παιδιών και τους απήγγειλαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

