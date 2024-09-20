Μιανμάρ: 293 νεκροί και 89 αγνούμενοι από τον τυφώνα Yagi

Οι γιγαντιαίες πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 293 ανθρώπους, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η στρατιωτική χούντα.

Από τις πλημμύρες σε διάφορους τομείς της χώρας άλλοι 89 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, ενημέρωσε το στρατιωτικό καθεστώς.

Κάπου 2.700.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλων καλλιεργειών καλύφθηκαν από τα νερά και πάνω από 100.000 εκτρεφόμενα ζώα χάθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το σαββατοκύριακο, η στρατιωτική χούντα ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής — κάτι εξαιρετικά σπάνιο, στο παρελθόν το καθεστώς είχε άλλωστε εμποδίσει να εισέλθει στη χώρα βοήθεια από το εξωτερικό.

Το πρώτο φορτίο ξένης βοήθειας έφθασε στη χώρα την Τετάρτη. Πρόκειται για ινδικό πλοίο φορτωμένο με ξηρά τροφή, ιματισμό, φάρμακα και σκηνές που έφτασε στο λιμάνι Τιλάβα, κοντά στην οικονομική πρωτεύουσα Ρανγκούν.

Ο επικεφαλής του καθεστώτος Μιν Αούνγκ Χλάιγκ είπε πως ελπίζει να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη χώρα «σε έξι μήνες», ανέφερε χθες η ελεγχόμενη από το κράτος εφημερίδα Global New Light of Myanmar.

Πάνω από 600 οι νεκροί συνολικά στην Ασία

Ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις εύρους που χαρακτηρίζεται χωρίς προηγούμενο εδώ και δεκαετίες στην Ασία. Οι νεκροί συνολικά έχουν ξεπεράσει τους 600.

Αρχικά έπληξε, τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, τις Φιλιππίνες και τη νότια Κίνα, όπου καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 24 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Κατόπιν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 588 ανθρώπους σε τέσσερις χώρες: στο Βιετνάμ, το κράτος που χτυπήθηκε βαρύτερα (299 νεκροί)· στη Μιανμάρ (268)· στην Ταϊλάνδη (20)·και στο Λάος (1 νεκρός)· σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Στη Μιανμάρ ειδικά, οι πλημμύρες έπληξαν πληθυσμούς ήδη εξαιρετικά ευάλωτους λόγω του εμφυλίου πολέμου ο οποίος έχει βυθίσει τη χώρα στο χάος, μετά το πραξικόπημα των στρατηγών την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια 630.000 άνθρωποι μετά το πλήγμα του Γιάγκι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

