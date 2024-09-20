Στην αποκάλυψη μιας σειρά από εμπρηστικά σχόλια που είχε κάνει στο παρελθόν σε πορνογραφικό ιστότοπο ο υπερσυντηρητικός Ρεπουμπλικανός, «ορκισμένος» σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ και υποψήφιος για κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Μαρκ Ρόμπινσον, προχώρησε το CNN KFile.

Σύμφωνα με τα όσα ήρθαν στην επιφάνεια, ο Ρόμπινσον αποκαλούσε τον εαυτό του ως «Μαύρο Ναζί», είχε επίσης υποστηρίξει τη δουλεία λέγοντας ότι «δεν ήταν κακή. Κάποιοι άνθρωποι πρέπει να είναι σκλάβοι. Μακάρι κάποιος να επαναφέρει τη σκλαβιά. Σίγουρα θα αγόραζα μερικούς» και ανέφερε ότι του άρεσε να παρακολουθεί τρανς πορνογραφία, σύμφωνα με το CNN.

Ο Ρόμπινσον αρνείται ότι έκανε αυτά τα σχόλια, τα οποία όπως φαίνεται έγιναν πριν ενταχθεί στην πολιτική. Χαρακτήρισε «πικάντικα ψέματα των ταμπλόιντ» το ρεπορτάζ του CNN για τις δηλώσεις του επιμένοντας ότι οι ψηφοφόροι γνωρίζουν τον χαρακτήρα του.

«Παραμένουμε στην κούρσα», είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του χθες Πέμπτη.

Οι αποκαλύψεις του CNN συνδέουν τον ίδιο με ένα όνομα χρήστη στον πορνογραφικό ιστότοπο "Nude Africa", ως "minisoldr", ένα όνομα που χρησιμοποιείται συχνά στο διαδίκτυο. Τα σχόλια έγιναν μεταξύ 2008 και 2012.

Πολλά από τα σχόλια του Ρόμπινσον στο "Nude Africa" έρχονται σε αντίθεση με τις δημόσιες θέσεις του σε θέματα όπως η άμβλωση και τα δικαιώματα των τρανς. Δημόσια, ο Ρόμπινσον υποστήριξε έντονα ότι οι άνθρωποι πρέπει να χρησιμοποιούν μπάνια μόνο που αντιστοιχούν στο φύλο που τους δόθηκε κατά τη γέννηση. Είπε επίσης ότι οι τρανς γυναίκες θα πρέπει να συλληφθούν επειδή χρησιμοποιούν γυναικείες τουαλέτες. Ωστόσο, ιδιωτικά με το όνομα χρήστη minisoldr στο Nude Africa, ο Ρόμπινσον περιέγραφε ανακαλώντας στην μνήμη του τη σεξουαλική διέγερση που είχε κρυφά ως ενήλικας βλέποντας γυναίκες στα δημόσια ντους στο γυμναστήριο σαν να ήταν 14χρονος. Ο Ρόμπινσον αφηγήθηκε την ιστορία ως μια ανάμνηση που είπε ότι εξακολουθούσε να αποτελεί μέρος της φαντασίωσής του.

Σε άλλα σχόλια στο Nude Africa, ο Robinson συζήτησε τη συγγένειά του με την τρανς πορνογραφία. «Μου αρέσει να βλέπω tranny σε πορνό για κορίτσια! Είναι πολύ καυτό!».

Σε μια συνέντευξη στο CNN την Πέμπτη, ο Ρόμπινσον αρνήθηκε επανειλημμένα ότι έκανε τα σχόλια αυτά.

«Δεν είμαστε εμείς. Αυτά δεν είναι λόγια μας. Και αυτό δεν είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό για μένα», είπε ο Robinson. «Δεν πρόκειται να μπω στη λεπτομέρεια του τρόπου με τον οποίο κάποιος κατασκεύασε αυτό, αυτά τα σατανικά ψέματα των ταμπλόιντ».

Στα πορνογραφικά φόρουμ, ο Ρόμπινσον αποκάλυψε επίσης τις σκοτεινές του σκέψεις για θέματα όπως η φυλή, το φύλο και η άμβλωση.

Γράφοντας σε ένα φόρουμ με τίτλο «Μαύροι Ρεπουμπλικάνοι» τον Οκτώβριο του 2010, ο Ρόμπινσον δήλωσε απρόκλητα: «Είμαι μαύρος ΝΑΖΙ!»

Τον ίδιο μήνα, ο Ρόμπινσον έγραψε σε άλλη ανάρτηση ότι υποστηρίζει την επιστροφή της δουλείας ενώ τον Μάρτιο του 2012, ο Ρόμπινσον έγραψε ότι προτιμούσε τον πρώην ηγέτη της ναζιστικής Γερμανίας Αδόλφο Χίτλερ από την ηγεσία στην Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Μπαράκ Ομπάμα.

«Θα έπαιρνα τον Χίτλερ πάνω από οποιονδήποτε από τους λάτρεις που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον αυτή τη στιγμή!» έγραψε.

Επίσης, σε μια σειρά από επτά αναρτήσεις τον Οκτώβριο του 2011, ο Ρόμπινσον απαξίωσε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ με τόσο έντονους χαρακτηρισμούς, αποκαλώντας τον «κάθαρμα της επιτροπής», «χειρότερο από σκουλήκι», και άλλα προσβλητικά σχόλια.

Εκπρόσωπος του Τραμπ κληθείσα να σχολιάσει το ρεπορτάζ του CNN για τον υποψήφιο κυβερνήτη, είπε ότι ο Ρεπουμπλικανός προεδρικός υποψήφιος εστιάζει στην επιστροφή του στον Λευκό Οίκο για να σώσει τις ΗΠΑ. «Η Βόρεια Καρολίνα είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτού του σχεδίου», πρόσθεσε.

