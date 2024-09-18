Πομποί που κατασκευάστηκαν από την ιαπωνική εταιρεία ICOM, είναι ανάμεσα στις συσκευές που ανατινάχτηκαν στον Λίβανο την Τετάρτη, σύμφωνα με αναφορές που κοινοποιήθηκαν αρχικά στην The Jerusalem Post από το Bernie News και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν από τον δημοσιογράφο των New York Times Christiaan Triebert μέσω των social media.

Η ανατίναξη αυτών των ασύρματων πομποδεκτών είναι το δεύτερο περιστατικό, μετά τις εκρήξεις βομβητών στον Λίβανο και σε περιοχές της Συρίας την Τρίτη, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό περισσότερων από 2.000, κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ και του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Ενώ αυτές οι επιθέσεις αποδόθηκαν στο Ισραήλ από λιβανέζικα στοιχεία και ξένες αναφορές, το εβραϊκό κράτος δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τη συμμετοχή του.

Εκατοντάδες άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί και 9 έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του δεύτερου κύκλου εκρήξεων.

Τι είναι οι πομποί που φέρεται να εκρήγνυνται στον Λίβανο

Οι πομποί που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δεύτερη αυτή επίθεση φέρονται να είναι IC-V82 και κατασκευάζονται από την ICOM.

Πρόκειται για έναν πομποδέκτη VHF, που χρησιμοποιείται συνήθως για ραδιο-επικοινωνία. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται κυρίως από ερασιτέχνες για διασκέδαση ή προσωπικό ενδιαφέρον, παρά για εμπορικές ή έκτακτες δραστηριότητες.

Ωστόσο, το IC-V82 είναι ένα μοντέλο που έχει καταργηθεί, με την ICOM να έχει εκδώσει προειδοποίηση σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού πλαστών.

Στο προειδοποιητικό φυλλάδιο, η εταιρεία ανέφερε ότι αυτά τα προϊόντα δεν έχουν κυκλοφορήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και επεσήμανε ότι αυτά τα πλαστά μοντέλα έχουν κίνδυνο έκρηξης της μπαταρίας.

Εκρήγνυνται οι μπαταρίες;

Οι μπαταρίες φέρονται να κρύβονται πίσω από την έκρηξη των βομβητών σε όλο τον Λίβανο την Τρίτη.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δημοσιογράφος Christiaan Triebert ανέφερε ότι πολλές άλλες συσκευές εξερράγησαν σε όλο τον Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ηλιακής ενέργειας. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν αυτό σχετίζεται και με τις μπαταρίες.

Αναμένονται τα σχόλια της εταιρείας ICOM.

Πηγή: skai.gr

