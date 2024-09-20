Σερίφης σε αγροτική περιοχή της πολιτείας Κεντάκι πυροβόλησε και σκότωσε δικαστή, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη.

Σύμφωνα με το BBC o περιφερειακός δικαστής Κέβιν Μάλινς 54 ετών, πέθανε αφού πυροβολήθηκε πολλές φορές στο δικαστήριο της κομητείας Λέτσερ.

Δράστης ο σερίφης της κομητείας Λέτσερ, Σον Στάινς, 43 ετών, το απόγευμα της Πέμπτης οι δύο άντρες είχαν έντονη λογομαχία

Ο πυροβολισμός σημειώθηκε την Πέμπτη μετά από καυγά μέσα στο δικαστήριο, ανέφερε η αστυνομία, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τα κίνητρα.

Ο σερίφης Στάινς συνελήφθη στο σημείο χωρίς να συμβεί κάποιο επεισόδιο, ανακοίνωσε η αστυνομία του Κεντάκι. Δεν αποκάλυψαν τη φύση της λογομαχίας πριν από τον πυροβολισμό.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Mountain Eagle , ο σερίφης Στάινς μπήκε στο εξωτερικό γραφείο του δικαστή και είπε στους υπαλλήλους του δικαστηρίου ότι έπρεπε να μιλήσει μόνος του με τον Μάλινς.

Οι δυο τους μπήκαν στην αίθουσα του δικαστή, κλείνοντας την πόρτα πίσω τους. Όσοι ήταν έξω άκουσαν πυροβολισμούς, ανέφερε η εφημερίδα.

Ο σερίφης Στάινς φέρεται να βγήκε με τα χέρια ψηλά και παραδόθηκε στην αστυνομία. Του πέρασαν χειροπέδες στο φουαγιέ του δικαστικού μεγάρου.

Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας, Ράσελ Κόουλμαν, είπε σε μια ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, ότι το γραφείο του «θα διερευνήσει πλήρως και θα επιδιώξει τη δικαιοσύνη».

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κεντάκι, Ματ Γκάιχαρτ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πόλη σοκαρίστηκε από το περιστατικό.

«Αυτή η κοινότητα είναι μικρή στη φύση και είμαστε όλοι συγκλονισμένοι», είπε.

Ο κ. Gayheart είπε ότι 50 υπάλληλοι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο του δικαστηρίου όταν σημειώθηκε ο πυροβολισμός.

Κανείς άλλος δεν τραυματίστηκε. Ένα σχολείο στην περιοχή τέθηκε για λίγο σε lockdown.

Ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Κεντάκι, Laurance B VanMeter, δήλωσε ότι ήταν «σοκαρισμένος από αυτή την πράξη βίας».

Ανακοινώνοντας τον θάνατο του δικαστή Mullins στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ είπε: «Υπάρχει πάρα πολύ βία σε αυτόν τον κόσμο και προσεύχομαι να υπάρχει ένας δρόμος για ένα καλύτερο αύριο».

