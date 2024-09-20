Μειώθηκε κατά 50% η φοροδιαφυγή μέσα σε 6 χρόνια λόγω της ψηφιοποίησης των φορολογικών διαδικασιών αλλά και της εκτεταμένης χρήσης των POS στο σύνολο σχεδόν της οικονομίας.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι απώλειες εσόδων το 2017 ήταν 6 δισ. ευρώ, το 2022 περιορίστηκαν στα 3,2 δισ.ευρώ και φέτος εκτιμάται πως θα είναι κάτω των 3 δισ. ευρώ.

Πλέον η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών της Ε.Ε με τη μεγαλύτερη μείωση στο «κενό ΦΠΑ», δηλαδή των εσόδων που εισπράττονται, σε σχέση με αυτά που έπρεπε, βάσει οικονομικής δραστηριότητας.



Μόνο από αυτό, το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι το 2026 το Δημόσιο θα έχει επιπλέον έσοδα 2 δισ. ευρώ ετησίως χάρη στα ηλεκτρονικά βιβλία, στον κλείδωμα των δηλώσεων ΦΠΑ και στα POS.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.