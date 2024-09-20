Λογαριασμός
Ο Βρετανός ΥΠΕξ καλεί στους πολίτες Βρετανούς να εγκαταλείψουν τον Λίβανο «όσο είναι ακόμα εφικτό» 

Ο Ντέιβιντ Λάμι εξέφρασε την «αυξανόμενη ανησυχία του για κλιμάκωση της κρίσης με το Ισραήλ και τις ανθρώπινες απώλειες»

Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι : «Εγκαταλείψτε τον Λίβανο»

Έκκληση στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα «όσο είναι ακόμα εφικτό» έκανε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό, Νατζίμπ Μικάτι. 

Σύμφωνα με τον Independent, ο Λάμι εξέφρασε την «αυξανόμενη ανησυχία του για κλιμάκωση της κρίσης με το Ισραήλ και τις ανθρώπινες απώλειες», μετά και το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ,  Χασάν Νασράλα, ο οποίος δεσμεύτηκε για αντίποινα μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις των βομβητών και των ασυρμάτων. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λίβανος Βρετανία Χεζμπολάχ
