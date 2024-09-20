Έκκληση στους Βρετανούς πολίτες που βρίσκονται στο Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα «όσο είναι ακόμα εφικτό» έκανε ο ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Λάμι, μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε χθες με τον Λιβανέζο πρωθυπουργό, Νατζίμπ Μικάτι.
Σύμφωνα με τον Independent, ο Λάμι εξέφρασε την «αυξανόμενη ανησυχία του για κλιμάκωση της κρίσης με το Ισραήλ και τις ανθρώπινες απώλειες», μετά και το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, ο οποίος δεσμεύτηκε για αντίποινα μετά τις πολύνεκρες εκρήξεις των βομβητών και των ασυρμάτων.
