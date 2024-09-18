Έκλεισε το Φαράγγι της Σαμαριάς μετά τον θανάσιμο τραυματισμό τουρίστριας

Το Φαράγγι της Σαμαριάς θα παραμείνει προληπτικά κλειστό, έως ότου πραγματοποιηθεί αυτοψία από εμπειρογνώμονες, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό τουρίστριας νωρίτερα σήμερα.
Υπενθυμίζεται πως η επισκέπτρια στο Φαράγγι, έχασε τη ζωή της αφού στο σημείο σημειώθηκαν κατολισθήσεις.
Από το σύνολο των 1.074 επισκεπτών που βρίσκονταν εκεί, δεν καταγράφηκαν άλλοι σοβαροί τραυματισμοί.
Μέχρι και τις 16:55 εξήλθε το σύνολο των επισκεπτών, εκτός δύο ατόμων, που συνοδεύονται εποπτευόμενα προς την έξοδο Ξυλόσκαλο, ενώ 10 άτομα φιλοξενούνται, προσωρινά, στο χωριό της Σαμαριάς.
Ομάδες από την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) και της Πυροσβεστικής επιχειρούν στην περιοχή.
Οπως επισημαίνει σχετική ανακοίνωση από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το Φαράγγι θα παραμείνει κλειστό για προληπτικούς λόγους, έως ότου πραγματοποιηθεί αυτοψία από εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και από ομάδα γεωλόγων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
