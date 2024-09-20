Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας έστειλε χθες ένα μήνυμα στον λαό του: Μην πανικοβληθείτε αν δείτε γερμανικά στρατεύματα στην πόλη σας.

Καθώς η Πολωνία παλεύει με τις καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν την Κεντρική Ευρώπη, βυθίζοντας στη λάσπη ολόκληρες πόλεις και αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 21 νεκρούς, ο Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι η Γερμανία προσφέρθηκε να στείλει στρατεύματα για να παράσχει βοήθεια.

«Αν δείτε Γερμανούς στρατιώτες, μην πανικοβληθείτε. Είναι εδώ για να βοηθήσουν» είπε ανέκφραστος ο Τουσκ από την πόλη Βρότσλαβ στη δυτική Πολωνία, που πλήττεται από πλημμύρες.

Πρόσθεσε ότι αμερικανικά στρατεύματα παρέχουν ήδη βοήθεια σε κοινότητες που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στη νότια Πολωνία, ενώ και η Τουρκία συνδράμει τη χώρα.

Η ναζιστική Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία το 1939, πυροδοτώντας τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ακολούθησε η εισβολή από τη Σοβιετική Ένωση.

Η Βαρσοβία διεκδικεί πολεμικές αποζημιώσεις από το Βερολίνο, αλλά κατά τα άλλα οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι σταθερές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.