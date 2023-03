Μισισιπή: Η viral στιγμή που μετεωρολόγος αρχίζει και προσεύχεται on air βλέποντας τον ανεμοστρόβιλο που έρχεται (Βίντεο)

Ο ισχυρός τυφώναςπου έπληξε το Μισισιπή άφησε πίσω του τουλάχιστον 23 νεκρούς. Την ίδια ώρα, τον γύρο του διαδικτύου κάνει η αντίδραση ενός μετεωρολόγου στο Μισισιπή, ο οποίος τρομάζει on air βλέποντας πόσο ισχυρός είναι και το μέγεθος της λαταστροφής που μπορεί να προκαλέσει με αποτέλεσμα να αρχίσει να προσεύχεται on air για τους κατοίκους της πόλης.

Συγκεκριμένα, ο Ματ Μάθμπαν, επικεφαλής μετεωρολόγος του τοπικού δικτύου WTVA, λίγο πριν την άφιξη του τυφώνα ενημέρωσε τους τηλεθεατές για το τι να περιμένουν. «Ας υποθέσουμε ότι κινούμαστε με 65 μίλια την ώρα, θα έλεγα ότι θα οι δυτικοί δρόμοι της πόλης Άμορι απέχουν λιγότερο από δύο λεπτά. Πρόκειται για έναν ισχυρό, απειλητικό για τη ζωή ανεμοστρόβιλο που θα κινηθεί είτε εξαιρετικά κοντά στο Έιμορι είτε μέσα από το βόρειο τμήμα της πόλης».

Σε αυτό το σημείο, ο μετεωρολόγος έδειξε ξαφνικά ανήσυχος και συναισθηματικά φορτισμένος και αμέσως μετά αποκάλυψε μια νέα πρόβλεψη που τοποθετούσε την πόλη ακόμη περισσότερο στη ζώνη πυρός. Όπως είπε: «Έχουμε μια νέα σάρωση που έρχεται τώρα που μιλάμε. Ω φίλε, έρχεται στη βόρεια πλευρά του Έιμορι. Ω Χριστέ μου, σε παρακαλώ βοήθησέ τους, αμήν».

WTVA meteorologist Matt Laubhan was overwhelmed as a major tornado hits Amory, Mississippi.



At least 20 people have died after a powerful tornado ripped through several southern US states, destroying buildings and knocking out power



