Για τα σχόλια που δέχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλαστικές επεμβάσεις μίλησε η Πόπη Μαλλιωτάκη και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Happy Day».

«Έχω ακούσει ότι με αποκαλούν Κιμ Καρντάσιαν της Ελλάδας. Είναι τιμή μου να με παρομοιάζουν με μία τόσο μεγάλη σταρ», είπε αρχικά η γνωστή τραγουδίστρια.

Σχετικά με τις πλαστικές επεμβάσεις η Πόπη Μαλλιωτάκη -αρχικά- ανέφερε πως πλήττει και βαριέται.

«Αυτά τα ακούω συνέχεια, δεν είναι ότι τα ακούω τώρα μόνο, αλλά χρόνια. Δεν έχω κάνει τίποτα στο πρόσωπό μου, πραγματικά. Δεν ξέρω από πού τους έχει βγει και το λένε αυτό».

