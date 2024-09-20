Τραμπ: Αν χάσω στις εκλογές, θα φταίνε (και) οι Εβραίοι

Μιλώντας χθες στο Εθνικό Συνέδριο του Αμερικανοϊσραηλινού Συμβουλίου στην Ουάσινγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Αμερικανοί Εβραίοι ψηφοφόροι θα ευθύνονται (εν μέρει), αν χάσει στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου από την Κάμαλα Χάρις.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων, σχολιάζοντας πρόσφατη δημοσκόπηση που δείχνει ότι το 60% των Αμερικανών Εβραίων θα ψηφίσει τη Χάρις - είπε χαρακτηριστικά στο ακροατήριο: «όποιος Εβραίος την ψηφίσει, θα πρέπει να πάει σε γιατρό για να εξετάσει το κεφάλι του».

Δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια δημοσκόπηση αναφερόταν ο Τραμπ, αλλά πρόσφατα έρευνα του Pew Research Survey κατάληξε στο συμπέρασμα ότι οι Αμερικανοί Εβραίοι προτιμούν τη Χάρις σε ποσοστό 65%, έναντι 34% τον Τραμπ.

Κατηγορώντας τη Χάρις ότι δεν έχει υπερασπιστεί το Ισραήλ μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς πέρυσι τον Οκτώβριο, ο Τραμπ εκτίμησε ότι είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να χάσει στις εκλογές η Δημοκρατική υποψήφια.

«Αν δεν κερδίσω αυτές τις εκλογές – και οι Εβραίοι θα έχουν μεγάλη ευθύνη αν συμβεί αυτό διότι αν (…) το 60% των ανθρώπων ψηφίζουν για τον εχθρό – το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, θα πάψει να υπάρχει μέσα σε δύο χρόνια», είπε δηκτικά ο Τραμπ στο Αμερικανοϊσραηλινό Συμβούλιο, επειδή συνήθως οι Εβραίοι της Αμερικής προτιμούν τους υποψήφιους του Δημοκρατικού κόμματος.

Ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος επίσης επέκρινε το γεγονός ότι λιγότερο από το 30% των Αμερικανών Εβραίων τον ψήφισε στις εκλογές του 2016, στις οποίες κέρδισε, όπως και στις εκλογές του 2020, στις οποίες έχασε.

Ο δισεκατομμυριούχος υποψήφιος έκανε αντίστοιχα σχόλια και νωρίτερα χθες, επίσης στην Ουάσινγκτον, σε εκδήλωση αφιερωμένη στην αντιμετώπιση του αντισημιτισμού στις ΗΠΑ.

Η προεκλογική ομάδα του Τραμπ έχει αναγάγει σε προτεραιότητα την ψήφο των Εβραίων σε πολιτείες κλειδί. Εδώ και δεκαετίες οι Αμερικανοί Εβραίοι τείνουν να ψηφίζουν τους Δημοκρατικούς υποψήφιους στις ομοσπονδιακές εκλογές, όμως έστω και μια μικρή αλλαγή στην ψήφο τους θα μπορούσε να καθορίσει τον νικητή στις 5 Νοεμβρίου.

Για παράδειγμα, στην αμφίρροπη πολιτεία Πενσιλβάνια, όπου ζουν περισσότεροι από 400.000 Εβραίοι, ο Μπάιντεν κέρδισε το 2020 με μόλις 81.000 ψήφους περισσότερες από τον Τραμπ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

