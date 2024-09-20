Στο Κίεβο έφτασε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπου θα έχει επαφές με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα έχει συνομιλίες για την ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία, για τις προετοιμασίες ενόψει του χειμώνα, για την άμυνα και για την πρόοδο των δανείων από τη G7.

«Η όγδοη επίσκεψή μου στο Κίεβο γίνεται την ώρα που ξεκινά σύντομα η εποχή της θέρμανσης και η Ρωσία συνεχίζει να στοχοθετεί ενεργειακές υποδομές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο Χ, τονίζοντας ότι βρίσκεται στην Ουκρανία για να «μιλήσει για τη στήριξη της Ευρώπης».

Χθες Πέμπτη η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε ότι η ΕΕ θα διαθέσει στην Ουκρανία 160 εκατ. ευρώ από τα έσοδα που προέρχονται από τους παγωμένους ρωσικούς πόρους, προκειμένου η χώρα να αντιμετωπίσει τις έκτακτες ανθρωπιστικές της ανάγκες αυτόν τον χειμώνα.

Η Ρωσία στοχοθετεί τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας και έχει περιορίσει τις ικανότητες παραγωγής ενέργειας της χώρας κατά περίπου 9 gigawatts, σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σημείωσε χθες ότι η ΕΕ στοχεύει στην αποκατάσταση του 15% των ενεργειακών αναγκών της Ουκρανίας φέτος τον χειμώνα, κάτι που αντιστοιχεί σε 2,5 gigawatts, ενώ θα αυξήσει τις εξαγωγές ενέργειας προς την Ουκρανία για να της παρέχει ακόμη 2 gigawatts.

Η φον ντερ Λάιεν κατά την επίσκεψή της στο Κίεβο θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους αξιωματούχους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

