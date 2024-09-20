Προχωρά το καλώδιο Κύπρου - Κρήτης - Σήμερα αποφασίζει η ΡΑΕΚ – Δέσμευση Χριστοδουλίδη για τις μετοχές

Πολύ λίγα έγιναν γνωστά για το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κύπρου με ψηλά στην ατζέντα την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης.

Σύμφωνα με το philenews.com, η σημαντικότερη πληροφορία δόθηκε επίσημα από την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και αφορούσε το θέμα που θεωρείται ως η πιο σημαντική εκκρεμότητα: Τη συμμετοχή της Κύπρου, μέσω κρατικής εταιρείας ή οργανισμού, στο μετοχικό κεφάλαιο του Great Sea Interconnector, με περίπου το 30% των μετοχών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής προεδρίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης «επιβεβαίωσε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη την πολιτική δέσμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου το συντομότερο δυνατόν και αφού ολοκληρωθεί η μελέτη της δέουσας επιμέλειας και η σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη προχωρημένες διαβουλεύσεις και με τρίτα κράτη».

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι δόθηκε η εντύπωση χθες από διάφορες πηγές ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ευρύτερα η ελληνική πλευρά αποδέχθηκαν την πολιτική δέσμευση για αγορά μετοχικού κεφαλαίου στον GSI και δεν επέμειναν σε κάποια άλλη... απόδειξη από μέρους της Κύπρου. Η έκδοση, αμέσως μετά, της ανακοίνωσης της Προεδρίας, με σαφή καταγραφή της πολιτικής δέσμευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προφανώς συμφωνήθηκε στη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών.

Αν επιβεβαιωθεί τις επόμενες μέρες ότι όντως έχει αφαιρεθεί το αγκάθι της παράτασης μερικών μηνών που είχε ζητήσει η κυπριακή κυβέρνηση για την οριστικοποίηση της επενδυτικής συμμετοχής της στον Great Sea Interconnector, απομένει η τροποποίηση της ρυθμιστικής απόφασης της ΡΑΕΚ, στη βάση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τρίτη, αλλά και η τροποποίηση του διασυνοριακού επιμερισμού εξόδων (CBCA).

Η ΡΑΕΚ θα λάβει σήμερα την πολυαναμενόμενη από τον ΑΔΜΗΕ απόφαση, σε συνεννόηση με τη ρυθμιστική Αρχή ενέργειας της Ελλάδας.

Η απόφαση που θα λάβει σήμερα η ΡΑΕΚ αφορά δύο αλλαγές, για τις οποίες έχει ήδη συμφωνήσει ο ρυθμιστής, στο πλαίσιο προηγούμενων τηλεδιασκέψεων με την ελληνική ρυθμιστική αρχή, το υπουργείο Ενέργειας της Ελλάδας, την Κομισιόν και τον ΑΔΜΗΕ:

Την έναρξη παραχώρησης στον φορέα υλοποίησης (Great Sea Interconnector) εσόδων, προς κάλυψη δαπανών του κατά το στάδιο της κατασκευής του έργου. Η απόφαση θα προβλέπει χρέωση των καταναλωτών στην Κύπρο με πολύ μικρό ποσό ανά κιλοβατώρα, το οποίο όμως θα επιστρέφεται ταυτόχρονα στους καταναλωτές ρεύματος μέσω επιδότησης του κράτους στους λογαριασμούς ηλεκτρισμού. Πρόκειται για ενσωμάτωση στο ρυθμιστικό πλαίσιο της απόφασης που έλαβε την περασμένη Τρίτη το Υπουργικό, για χρηματοδότηση του φορέα υλοποίησης με 25 εκατ. τον χρόνο (συνολικά 125 εκατ. ευρώ την περίοδο 2025-2029), έναντι εύλογων εξόδων του για τις κατασκευές. Νομοτυπικά θα απαιτηθεί σε επόμενο στάδιο η κατάθεση στη Βουλή και έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού, για να επιτραπεί η χρηματοδότηση του ΑΔΜΗΕ. Η ρυθμιστική απόφαση θα αλλάξει σήμερα και για τη χρονική επέκταση της παραχώρησης αυξημένου (προνομιακού) ποσοστού απόδοσης κεφαλαίου (premium WACC) για περίοδο 17 χρόνων και όχι 12 όπως προβλέπει η ισχύουσα απόφαση. Εκκρεμεί ακόμα ο επιμερισμός

Όπως έγραψε χθες το philenews, δεν υπάρχουν πληροφορίες για άλλες τροποποιήσεις σήμερα στο ρυθμιστικό πλαίσιο (συγκεκριμένα, στον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους – CBCA) κατά τη συνεδρία της ΡΑΕΚ.

Θυμίζουμε ότι λέχθηκε αρμοδίως πως η ελληνική Κυβέρνηση έχει αποδεχθεί να επιμεριστεί κατά 50% στις δύο πλευρές το όποιο κόστος από ενδεχόμενη διακοπή ή μη λειτουργία της διασύνδεσης για λόγους που δεν θα ευθύνεται ο φορέας υλοποίησης. Δεν είναι όμως γνωστό πότε και με ποια διαδικασία θα ενσωματωθεί στο ρυθμιστικό πλαίσιο αυτή η απόφαση.

Επιπλέον, δεν υπάρχει ενημέρωση κατά πόσο το CBCA θα τροποποιηθεί τελικά ή όχι για να ενσωματωθεί το αίτημα της κυπριακής πλευράς να επιμερίζεται 50-50 στους καταναλωτές των δύο χωρών το πρόσθετο κόστος πέραν του 1.94 δισ. ευρώ, σε περίπτωση που υπάρξει υπέρβασή του.

Διαδικαστικά -μετά τα όσα συζητήθηκαν το τελευταίο διάστημα διά ζώσης ή σε τηλεδιασκέψεις- η ΡΑΕΚ και η ΡΑΑΕΥ στην Ελλάδα έχουν αποδεκχεί να προβούν σε όλες τις αλλαγές που θα περιληφθούν σε αποφάσεις - συμφωνίες των δύο κυβερνήσεων.

Πηγή: skai.gr

