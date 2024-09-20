Hailey Bieber: Επιβεβαιώνει ότι τα navy blue nails είναι η απόλυτη τάση της σεζόν

Η Hailey Bieber έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα social media μετά την γέννηση του γιου της, μέσω μίας mirror selfie στο Insta Story της, συνοδευόμενη από ένα απλό, αλλά χαρακτηριστικό "hi".

Η μαμά πια, όπως φαίνεται ήθελε να μείνει για λίγο καιρό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τα social media, αμέσως μετά τη γέννηση του γιού της (23 Αυγούστου), αλλά φαίνεται πως επέστρεψε πιο λαμπερή από ποτέ!

Αυτό που τράβηξε την προσοχή μας, πέρα από το πόσο όμορφη και λαμπερή έδειχνε, ήταν το μανικιούρ της. Αν και απείχε από τα social media, δεν απείχε καθόλου από τις τελευταίες τάσεις ομορφιάς, και συγκεκριμένα από τις φθινοπωρινές τάσεις στα νύχια.

Η Hailey επέλεξε το απόλυτο χρώμα της σεζόν το οποίο δεν είναι άλλο από τα navy blue nails! Το βαθύ αυτό μπλε, με την κομψότητα και την μοντέρνα του αισθητική, έχει κατακτήσει το φθινόπωρο και είναι μια must-try επιλογή για κάθε fashionista.

Για άλλη μια φορά απέδειξε γιατί είναι η αδιαμφισβήτητη "queen του μανικιούρ". Πάντα μπροστά στις τάσεις, μας έδωσε το απόλυτο nail inspiration για τη σεζόν και επιβεβαίωσε πως το navy blue είναι το χρώμα που θα πρωταγωνιστήσει φέτος.

Εσύ, ακόμα να δοκιμάσεις την απόλυτη τάση του φθινοπώρου; Το navy blue είναι ένα χρώμα που ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας και μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δοκίμασέ το και θα καταλάβεις γιατί η Hailey Bieber έκανε τη συγκεκριμένη επιλογή!

Αν ψάχνεις για το επόμενο μανικιούρ που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, μόλις το βρήκες. Navy blue nails, όπως η Hailey και το φθινόπωρο θα γίνει η πιο στυλάτη εποχή του χρόνου.

