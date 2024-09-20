Τα δάκρυα του εύζωνα στην τελευταία του σκοπιά, έκαναν όλο το διαδίκτυο να συγκινηθεί και να υποκλιθεί.

Η αδελφή του ανέβασε βίντεο στο TikTok, με αφορμή την τελευταία του υπηρεσία του στην προεδρική φρουρά.

«Τελευταία υπηρεσία σαν ΕΥΖΩΝΑΣ! σε ευχαριστούμε ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΣ, που μας έκανες τόσο μα τόσο υπερήφανους» έγραψε στη λεζάντα η αδερφή του Εύζωνα.

Πηγή: skai.gr

