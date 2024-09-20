Τα δάκρυα του εύζωνα στην τελευταία του σκοπιά, έκαναν όλο το διαδίκτυο να συγκινηθεί και να υποκλιθεί.
Η αδελφή του ανέβασε βίντεο στο TikTok, με αφορμή την τελευταία του υπηρεσία του στην προεδρική φρουρά.
«Τελευταία υπηρεσία σαν ΕΥΖΩΝΑΣ! σε ευχαριστούμε ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΣ, που μας έκανες τόσο μα τόσο υπερήφανους» έγραψε στη λεζάντα η αδερφή του Εύζωνα.
@helenatsioulou Τελευταία υπηρεσία σαν ΕΥΖΩΝΑΣ ! σε ευχαριστουμε ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΣ, που μας εκανες τοσο μα τοσο υπερηφανους ! #euzonesofgreece #evzonesofgreece #evzones #tsolias#presidentialguard @Tomb of the unknown soldier. ♬ To Vals Ton Hamenon Oniron - Hristos Zerbinos & Miltos Logiadis
