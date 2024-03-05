Ομάδα του ΟΗΕ αναφέρει σε έκθεσή της ότι υπάρχουν «πειστικές πληροφορίες» ότι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα έχουν υποστεί σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού και των σεξουαλικών βασανιστηρίων.

Η ομάδα των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει επίσης ότι για «εύλογους λόγους πιστεύει» ότι σημειώθηκαν περιστατικά σεξουαλικής βίας, συμπεριλαμβανομένου του ομαδικού βιασμού, και στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε ότι χαιρετίζει την «αναγνώριση ότι η Χαμάς διέπραξε σεξουαλικά εγκλήματα».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα πρέπει τώρα να χαρακτηρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και να της επιβάλει διεθνείς κυρώσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπος Λίορ Χάιατ.

Η Χαμάς αρνήθηκε ότι οι ένοπλοι της επιτέθηκαν σεξουαλικά σε γυναίκες κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Στην έκθεση, ο ΟΗΕ ανέφερε ότι «βρήκε σαφείς και πειστικές πληροφορίες ότι σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, των σεξουαλικών βασανιστηρίων, της σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης έχει διαπραχθεί σε βάρος ομήρων».

Είπε επίσης ότι «έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι αυτού του είδους η βία μπορεί να συνεχίζεται εναντίον όσων εξακολουθούν να κρατούνται σε αιχμαλωσία».

Η έκθεση του ΟΗΕ αναφέρει ότι «η ομάδα της αποστολής διαπίστωσε ότι υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι η σεξουαλική βία που σχετίζεται με συγκρούσεις σημειώθηκε σε πολλές τοποθεσίες κατά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου».

Αυτά συνέβησαν σε τουλάχιστον τρεις τοποθεσίες: στον χώρο του μουσικού φεστιβάλ Nova και τα περίχωρά του, στον Road 232 και Kibbutz Re'im, προσθέτει.

Οι καταγγελίες για τη διάπραξη σεξουαλικών επιθέσεων από τη Χαμάς άρχισαν αμέσως μετά τις 7 Οκτωβρίου και έχουν συσσωρευτεί σταθερά έκτοτε.

Το BBC αναφέρει ότι έχει σε γνώση του στοιχεία βιασμού, σεξουαλικής βίας και ακρωτηριασμού γυναικών.

Η ομάδα του ΟΗΕ επισκέφθηκε το Ισραήλ μεταξύ 29 Ιανουαρίου και 14 Φεβρουαρίου.

Η αποστολή, υπό την ηγεσία της Ειδικής Αντιπροσώπου για τη Σεξουαλική Βία σε Συγκρούσεις, Πραμίλα Πάτεν, μαζί με εννέα ειδικούς, δεν είχε ερευνητικό χαρακτήρα, αλλά σχεδιάστηκε για να συγκεντρώσει και να επαληθεύσει τους ισχυρισμούς, ανέφερε ο ΟΗΕ.

Πρόσθεσε ότι πραγματοποιήθηκαν 33 συναντήσεις με Ισραηλινούς εκπροσώπους και εξετάστηκαν περισσότερες από 5.000 φωτογραφικές εικόνες καθώς και 50 ώρες βίντεο.

Η έκθεση ανέφερε ότι «παρά τις συντονισμένες προσπάθειες για να προκειμένου να ενθαρρύνουν τα θύματα να εμφανιστούν, η ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει συνέντευξη από κανένα από αυτά».

Ορισμένες κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλική βία ήταν «αβάσιμες», εξηγεί η έκθεση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που έλαβε δημοσιότητα σύμφωνα με την οποία άνοιξαν τη μήτρα μίας εγκύου και το μαχαίρωσαν το έμβρυό. Άλλες αναφορές δεν μπόρεσαν να επαληθευτούν λόγω περιορισμένων εικόνων, ανέφερε ο ΟΗΕ.

Είπε επίσης ότι δεν ήταν σε θέση να καθορίσει ένα ευδιάκριτο μοτίβο ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων.

Η έκθεση του ΟΗΕ ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν ισχυρισμοί για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστινίων υπό ισραηλινή κράτηση, συμπεριλαμβανομένου του "ανεπιθύμητου αγγίγματος οικείων περιοχών" και «ο εξαναγκασμός της παραμονής χωρίς ρούχα» σε χώρους κράτησης, κατά τη διάρκεια επιδρομών σε σπίτια και σε σημεία ελέγχου μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Η έκθεση ανέφερε ότι ενώ δεν αναφέρθηκαν περιπτώσεις βιασμού κατά Παλαιστινίων, οι συντηρητικές πολιτιστικές νόρμες θα μπορούσαν να εμποδίσουν το θύμα να αναφέρει σεξουαλική επίθεση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε αυτό το μέρος της έκθεσης.

«Αυτός είναι ένας σκόπιμος ελιγμός των Παλαιστινίων που στοχεύει στη δημιουργία ενός συμψηφισμού μεταξύ των φρικιαστικών εγκλημάτων που διαπράχθηκαν και συνεχίζουν να διαπράττονται από τη Χαμάς και των κακόβουλων και αβάσιμων ισχυρισμών εναντίον του Ισραήλ και των Ισραηλινών», είπε ο Χάιατ.

Το Ισραήλ έχει απορρίψει παρόμοιους ισχυρισμούς που είχε διατυπώσει προηγουμένως μια ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ ως «αβάσιμες».

Ο Χαϊάτ είπε επίσης ότι το Ισραήλ αντιτάχθηκε στη σύσταση που έγινε στην έκθεση ότι η χώρα συνεργάζεται με τη διεθνή Εξεταστική Επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία προσπαθεί να διεξαγάγει έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου από όλες τις πλευρές.

Κατηγόρησε την έρευνα ως εχθρική προς το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ισραήλ Κατς ανακάλεσε τη Δευτέρα τον πρεσβευτή της χώρας στον ΟΗΕ για «διαβουλεύσεις», κατηγορώντας τον ΟΗΕ για «απόπειρα φίμωσης της σοβαρής έκθεσης του ΟΗΕ για τους μαζικούς βιασμούς».

Επέκρινε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ότι δεν συγκάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας για να συζητήσει τα ευρήματα και για να κηρύξει τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Stephane Dujarric δήλωσε ότι ο κ. Γκουτέρες «υποστηρίζει πλήρως» το έργο της κας Πάτεν κατά την στην επίσκεψή της στο Ισραήλ.

"Σε καμία περίπτωση, ο γενικός γραμματέας δεν έκανε τίποτα για να κρατήσει την έκθεση «κρυφή». Στην πραγματικότητα, η έκθεση παρουσιάζεται δημόσια σήμερα", είπε ο κ. Dujarric.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.