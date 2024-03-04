Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δεν προσπάθησε "για κανέναν λόγο" να αποσιωπήσει έκθεση για περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των επιθέσεων της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το έργο της ειδικής απεσταλμένης του ΟΗΕ για τη σεξουαλική βία σε ένοπλες συρράξεις Πραμίλα Πάτεν, της οποίας η έκθεση δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα "συντάχθηκε σχολαστικά και με επιμέλεια. Για κανέναν λόγο ο γενικός γραμματέας δεν έκανε οτιδήποτε για να κρατήσει αυτή την έκθεση αποσιωπημένη", δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ, απαντώντας σε κατηγορίες του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

